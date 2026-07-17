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11:23, 17 июля 2026

Четыре региона на юге России перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росстат информировал, что  в Калмыкии к 13 июля средняя цена АИ-95 составила более 111 рублей за литр, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне литр стоит от 100 до 105 рублей. Цены в Чечне на частных АЗС выросли до 190 рублей, указали читатели "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках - частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. К 15 июля на ряде заправок в регионе стоимость бензина приблизилась к 170 рублям за литр, также значительно подорожал бензин в Калмыкии и на Ставрополье. Бывший депутат Госдумы Олег Пахолков сообщил, что купить бензин без очереди в Калмыкии можно по цене в 130-160 рублей за литр.  

Согласно официальным данным Росстата по ценам с 7 по 13 июля, бензин всех марок и дизтопливо подорожали, говорится в отчете "О потребительских ценах на нефтепродукты с 7 по 13 июля"

В регионах юга России несколько регионов перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95. Самые высокие цены в Калмыкии — 111,14 рублей, Дагестане — 105 рублей, Кабардино-Балкарии — 104,33 рубля и Чечне — 100,54 руб.

По другим регионам на эту дату средняя цена, по версии Росстата, ниже 100 рублей. 

Всего, по версии Росстата, средняя цена в СКФО составила 93,94 рубля. В Ингушетии 77,94, в Карачаево-Черкесии 75,44, в Северной Осетии 78,75, на Ставрополье 88,37 рубля.

В ЮФО средняя цена за литр бензина составила 89,94. В Краснодарском крае 82,09, в Астраханской области 73,68, в Волгоградской области 74,16, в Ростовской области 78,69 рублей.

На заправках «Роснефти» в Чечне бензин стоит намного дешевле, чем на частных – 73 рубля за литр АИ-95 против 190 у частников. Но на этих АЗС в Чечне раз-два и обчелся

Читатели "Кавказского узла" сообщили, что рост цен на топливо в Чечне продолжается.

Так, colby_nicolas пишет, что с вечера 14 июля бензин марки АИ-95 на автозаправках в Чечне стоит 190 рублей за литр, а бензин марки АИ-92 продается по 140 рублей за литр. "До этого было соответственно 105 и 100. Газ теперь стоит 39 рублей вместо недавних 36 за литр",  - указал он.

Информацию подтвердил и enrique. "На заправках «Роснефти» в Чечне бензин стоит намного дешевле, чем на частных – 73 рубля за литр АИ-95 против 190 у частников. Но на этих АЗС в Чечне раз-два и обчелся, плюс там выстраиваются огромные очереди", - пишет он.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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