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13:24, 1 июля 2026

Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России

Военнослужащие. Иллюстрация создана с помощью ИИ в программе Copilot

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Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", на 24 июня власти и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9300 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми не менее 9350 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на 1 июля в военной операции погибли не менее 4645 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших уроженцев СКФО, как и прежде, приходится на Дагестан: 2022 бойцов. Подтверждена смерть 956 военных из Ставропольского края, 589 – из Северной Осетии, 417 – из Кабардино-Балкарии("Кавказскому узлу" известны имена 404 из них, о гибели еще 13 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших в 2022 году) , 265 – из Чечни(власти обнародовали имена 242 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 198 – из Карачаево-Черкесии, и тоже также 198 – из Ингушетии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4705 военных из ЮФО. Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1810) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 911 военных из Ростовской области, 863 бойца из Краснодарского края, 748 – из Астраханской области, 234 – из Калмыкии и 139 – из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский  военный, сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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