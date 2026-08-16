Обвинение запросило 20 лет бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"

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Гособвинитель попросил приговорить бывшего главу службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова к 20 годам заключения. По версии следствия, он участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Защита требует оправдания подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2022 года силовики задержали в Ростове-на-Дону главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова, который находился в федеральном розыске после ареста топ-менеджеров концерна. Суд в Москве признал Ечкалова виновным в вымогательстве имущества фермеров Кубани и Ростовской области и принуждении к даче ложных показаний и приговорил к 16 годам лишения свободы.



Гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова. По версии следствия, Ечкалов, полковник ФСБ, в отставке входил в преступное сообщество (ОПС), созданное бенефициарами концерна Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, и участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Ущерб оценивается в сумму около 1,8 млрд руб. Вину подсудимый не признает, сообщает "Коммерсант".

В рамках дела о попытке рейдерского захвата агрокомплекса «Кущевский», которое рассматривает Преображенский районный суд Москвы, на скамье подсудимых помимо Ечкалова, бывшие директор агрокомпании «Импульс» (входила в концерн «Покровский») Игорь Бобрицкий, замдиректора агрокомплекса «Кущевский» Александр Глазырин, замдиректора фирмы «Кубаньагро-2010» Елена Гарькуша и предприниматель Геннадий Родионов.Им в зависимости от роли каждого им инкриминировали участие в ОПС (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160), заведомо ложный донос (ст. 306), подделку показаний (ст. 307) и принуждение к даче ложных показаний (ст. 309).

Арестовано имущество связанного с бандой Цапка бизнесмена Суд наложил арест на кубанскую и ростовскую недвижимость предпринимателя Федора Стрельцова, который, по версии следствия, контролировал активы "кущевской" группировки.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова Лариса Приходько. Самому Федору Стрельцову в 2018 году вменили в вину ряд тяжких экономических преступлений, он скрылся на Украине.

По версии следствия, в 2016–2021 годах в Ростовской области и Краснодарском крае действовало созданное бенефициаром «Покровского» Андреем Коровайко и его деловым партнером Аркадием Чебановым преступное сообщество. Его целью был захват активов агрокомплекса «Кущевский» стоимостью более 1 млрд руб. Сергей Ечкалов, считают правоохранители, отвечал в ОПС за силовой блок.

Согласно материалам дела, злоумышленники вымогали у Федора Стрельцова 600 миллионов рублей или 100% доли в компании, угрожая физической расправой и уголовным преследованием его родственников. Елена Гарькуша, по данным следствия, по указанию Сергея Ечкалова подала в суд фиктивный иск о взыскании с Федора Стрельцова более 33 миллионов рублей, что позволило инициировать банкротство предприятия. Также участники ОПС через подконтрольного управляющего Александра Глазырина незаконно передали урожай агрокомплекса на сумму более 138 миллионов руб. в пользу подконтрольного им АО «Маяк» по фиктивному договору.

Ечкалов, по версии следствия, принуждал сотрудников предприятия давать ложные показания на Федора Стрельцова, а Александр Глазырин подал ложный донос на владельца агрокомплекса и его супругу. Таким образом участники ОПС установили контроль над процедурой банкротства. Довести задуманное до конца и полностью завладеть его активами у них, однако, говорится в обвинительном заключении, не получилось, так как их преступную деятельность пресекли силовики. Ущерб от действий фигурантов оценили в сумму около 1,8 млрд руб.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить Сергею Ечкалову с учетом прошлого приговора 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 5 млн руб. Остальным фигурантам запросили сроки от 6 до 16 лет.

Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков Родные погибших в 11-ю годовщину трагедии в станице Кущевской почтили их память, рассказала родственница погибшего в "кущевской резне" бизнесмена Сервера Аметова. На смену Цапкам в Кущевский район пришел концерн "Покровский", который несколько лет держал в страхе станицу, указал журналист Евгений Михайлов.

Адвокат Сергея Ечкалова в суде указала, что заявление потерпевшего в деле отсутствует, а его подпись подделана. Сергей Ечкалов, по ее словам, не имел корыстного мотива (получал только зарплату), не участвовал во встречах, на которых вымогались активы, а уборка урожая проводилась на основании судебных актов. Также защита отметила, что, согласно предыдущему приговору, Сергей Ечкалов признан участником преступной группы с 2019 года, а не преступного сообщества с 2016-го, как утверждает обвинение сейчас. В конце 2022 года процедура несостоятельности «Кущевского» была прекращена Арбитражным судом Краснодарского края, на данный момент предприятие полноценно функционирует. На основании изложенных доводов адвокат требовала вернуть дело прокурору или оправдать своего подзащитного, говорится в публикации.