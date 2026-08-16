×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:00, 16 августа 2026

Обвинение запросило 20 лет бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил приговорить бывшего главу службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова к 20 годам заключения. По версии следствия, он участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Защита требует оправдания подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2022 года силовики задержали в Ростове-на-Дону главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова, который находился в федеральном розыске после ареста топ-менеджеров концерна. Суд в Москве признал Ечкалова виновным в вымогательстве имущества фермеров Кубани и Ростовской области и принуждении к даче ложных показаний и приговорил к 16 годам лишения свободы.

Гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова. По версии следствия, Ечкалов, полковник ФСБ, в отставке входил в преступное сообщество (ОПС), созданное бенефициарами концерна Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, и участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Ущерб оценивается в сумму около 1,8 млрд руб. Вину подсудимый не признает, сообщает "Коммерсант". 

В рамках дела  о попытке рейдерского захвата агрокомплекса «Кущевский», которое рассматривает Преображенский районный суд Москвы, на скамье подсудимых помимо Ечкалова, бывшие директор агрокомпании «Импульс» (входила в концерн «Покровский») Игорь Бобрицкий, замдиректора агрокомплекса «Кущевский» Александр Глазырин, замдиректора фирмы «Кубаньагро-2010» Елена Гарькуша и предприниматель Геннадий Родионов.Им в зависимости от роли каждого им инкриминировали участие в ОПС (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160), заведомо ложный донос (ст. 306), подделку показаний (ст. 307) и принуждение к даче ложных показаний (ст. 309).

Федора Стрельцов. Kадр видео NTV https://www.ntv.ru/video/1807453/
12:54 19.02.2020
Арестовано имущество связанного с бандой Цапка бизнесмена
Суд наложил арест на кубанскую и ростовскую недвижимость предпринимателя Федора Стрельцова, который, по версии следствия, контролировал активы "кущевской" группировки.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова Лариса Приходько. Самому Федору Стрельцову в 2018 году вменили в вину ряд тяжких экономических преступлений, он  скрылся на Украине.

По версии следствия, в 2016–2021 годах в Ростовской области и Краснодарском крае действовало созданное бенефициаром «Покровского» Андреем Коровайко и его деловым партнером Аркадием Чебановым преступное сообщество. Его целью был захват активов агрокомплекса «Кущевский» стоимостью более 1 млрд руб. Сергей Ечкалов, считают правоохранители, отвечал в ОПС за силовой блок.

Согласно материалам дела, злоумышленники вымогали у Федора Стрельцова 600 миллионов рублей или 100% доли в компании, угрожая физической расправой и уголовным преследованием его родственников. Елена Гарькуша, по данным следствия, по указанию Сергея Ечкалова подала в суд фиктивный иск о взыскании с Федора Стрельцова более 33 миллионов рублей, что позволило инициировать банкротство предприятия. Также участники ОПС через подконтрольного управляющего Александра Глазырина незаконно передали урожай агрокомплекса на сумму более 138 миллионов руб. в пользу подконтрольного им АО «Маяк» по фиктивному договору.

Ечкалов, по версии следствия, принуждал сотрудников предприятия давать ложные показания на Федора Стрельцова, а Александр Глазырин подал ложный донос на владельца агрокомплекса и его супругу. Таким образом участники ОПС установили контроль над процедурой банкротства. Довести задуманное до конца и полностью завладеть его активами у них, однако, говорится в обвинительном заключении, не получилось, так как их преступную деятельность пресекли силовики. Ущерб от действий фигурантов оценили в сумму около 1,8 млрд руб.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить Сергею Ечкалову с учетом прошлого приговора 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 5 млн руб. Остальным фигурантам запросили сроки от 6 до 16 лет.

Станица Кущевская Краснодарского края. Фото: Максим Тишин / Югополис
20:55 05.11.2021
Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков
Родные погибших  в 11-ю годовщину трагедии в станице Кущевской почтили их память, рассказала родственница погибшего в "кущевской резне" бизнесмена Сервера Аметова. На смену Цапкам в Кущевский район пришел концерн "Покровский", который несколько лет держал в страхе станицу, указал журналист Евгений Михайлов.

Адвокат Сергея Ечкалова в суде указала, что заявление потерпевшего в деле отсутствует, а его подпись подделана. Сергей Ечкалов, по ее словам, не имел корыстного мотива (получал только зарплату), не участвовал во встречах, на которых вымогались активы, а уборка урожая проводилась на основании судебных актов. Также защита отметила, что, согласно предыдущему приговору, Сергей Ечкалов признан участником преступной группы с 2019 года, а не преступного сообщества с 2016-го, как утверждает обвинение сейчас. В конце 2022 года процедура несостоятельности «Кущевского» была прекращена Арбитражным судом Краснодарского края, на данный момент предприятие полноценно функционирует. На основании изложенных доводов адвокат требовала вернуть дело прокурору или оправдать своего подзащитного, говорится в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Власти Чечни рапортовали о раздаче продуктов в Секторе Газа

285 семей в Секторе Газа получили помощь продуктами, в том числе 80 семей, которые живут в лагере Аль-Абир, отчитался Рамзан Кадыров.

Комментаторы связали обострение бензинового кризиса на Кубани с туристами

В Краснодаре работает менее двух третей заправок, в Анапе топливо отпускают лишь на 24 АЗС, отчитались власти. Вновь вернулись многочасовые очереди и поиски нужного топлива, сообщили блогеры. Высокий спрос на бензин может быть связан с турсезоном, в частности с тем, что туристы разъезжаются домой, предположили комментаторы.

Боец из Калмыкии убит в зоне СВО

Санал Корвиков из Кетченеровского района убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 252 комбатанта из Калмыкии.

АЗС в Абхазии. Скриншот фот с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.ru/search/?lr=222&drag_context=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYYBS65ip0NAERGnk2x1SUhAEhIJDcUdb%2FJb1D8R4Sh5dY4Byz8iBQABAgQGKAQ4AEDeAUgBYhphZGRfc25pcHBldD1tZXRhcmVhbHR5LzEueGIcYWRkX3NuaXBwZXQ9bWFpbl9hc3BlY3RzLzEueGI%2BbWlkZGxlX3lhbmRleF90cmF2ZWxfRXhwU3RyPXsiUmV0dXJuQWxsT2ZmZXJzU2luZ2xlT3JnIjogdHJ1ZX1iWHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvUmVtb3ZlQWR2ZXJ0c0lmVHJhdmVsUmVxdWVzdExpa2VCbGVuZGVyPTFiPXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvVG9wUmVhcnJhbmdlPTFiPHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvQ2hhbmdlT3JkZXI9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9NZXRhUmVhbHR5S3BzPTEwMDJiTnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQmxlbmRlckxpa2VQcnVuaW5nL1RocmVlQ2xhc3NDaGFpblZpZXdUeXBlVGhyZXNob2xkPTAuN2JOcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL1RyYXZlbFJlYXJyYW5nZS9EaXNhYmxlQWR2ZXJ0c09uVHJhdmVsUmVxdWVzdD0xYjhyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvVHJhdmVsUmVhcnJhbmdlL01heEFkdj0xMGJFcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL0Fkdk1hY2hpbmVDYW5kaWRhdGVzL0Rpc2FibGVPbkhvdGVscz0xYjhyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvVHJhdmVsUmVhcnJhbmdlL0VuYWJsZWQ9MWJJcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL1RyYXZlbFJlYXJyYW5nZS9BbGxvd0RpcmVjdFRyYXZlbEJhbm5lcnM9MWoCcnWVAQAAAACdAc3MzD2gAQGoAQC9AS44wZfCATeMhqLJbKyo6ObAAcWrrZ8G4O%2BUitYBlrj01gbe2fG8hAWhqafFJPm46%2B5s29GZqMEDvsG5jaQG0gEd0LDQsdGFByjQsAcp0LfQuNGPINCw0LcHKNGBBynYAZBOggIV0LDQsdGF0LDQt9C40Y8g0LDQt9GBigIJMTg0MTA1Mjc0kgIFMjkzODaaAgRzZXJw&text=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%80%D1%8B%D0%BF%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D1%85%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&oid=b%3A51755226156&serp-reload-from=companies&intent=photo&fixed_top_photos=aHR0cHM6Ly9hdmF0YXJzLm1kcy55YW5kZXgubmV0L2dldC1hbHRheS80Mjg5Njc0LzJhMDAwMDAxNzg2ZTY3NDUwZWU3Yjc4YzA5YWM0OWY5OTAyZi8lcw%3D%3D&noreask=1 Компания из Грузии прекратила отгрузку бензина для поставок в Абхазию

Владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, заявила о прекращении отгрузки бензина ООО «Солидус», которое поставляло топливо в Абхазию.

Кубанские силовики отчитались о задержании приезжего за экстремистские лозунги

Силовики задержали в станице Полтавской приезжего, который в дворе многоэтажки выкрикивал экстремистские лозунги.

Здание почтовой станции в селе Балта. Кадр из видео телеканала "Осетия-Ырыстон" - https://iryston.tv Активисты призвали создать музей Военно-Грузинской дороги на месте станции в Балте

Североосетинские активисты предложили восстановить сохранившиеся постройки почтовой станции XIX века в селении Балта и создать там музей Военно-Грузинской дороги. Станция расположена в восьми километрах от Владикавказа.

Персоналии
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Алескер Мамедли. Фото: 24saat.org https://rus.az24saat.org
21:04, 13 августа 2026
Мамедли Алескер Ахмед оглы
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:11, 13 августа 2026
Меаракишвили Тамара Акакиевна
События
18:00, 16 августа 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
12:55, 16 августа 2026
Контрактник из Гуково убит на Украине
01:00, 16 августа 2026
Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах
23:00, 15 августа 2026
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
20:00, 15 августа 2026
Назначен новый судья по делу Гарегина II
09:46, 15 августа 2026
Контрактник из Ростовской области убит в СВО
Все события дня
Темы дня
Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Маргарита Реутт. Фото: личная страница в соцсети
13 августа 2026, 22:24
Жительница Сочи задержана по делу о теракте в Крыму

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше