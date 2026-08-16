Возросло число погибших при атаке дронов на Ростовскую область

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Найдены тела еще двух человек, погибших при атаке минувшей ночью беспилотников на Ростовскую область.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно, что при ночной атаке дронов на Ростовскую область погибли три человека, еще один получил ранения.

Возросло число погибших при атаке дронов на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. "Обнаружены погибшими ещё два человека. Их нашли спасатели", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Наибольшее число поврежденных жилых домов и административных зданий в Каменске-Шахтинском. Во всех районах Ростовской области, подвергшихся атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Семьям погибших и другим пострадавшим жителям будет оказана помощь, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Так, 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи во время атаки. 13 августа при атаке беспилотников была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком в Ростовской области.