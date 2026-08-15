Часть жителей Миллеровского района остались без света из-за атаки дронов

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Около тысячи жителей Миллеровского района остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи при атаке дронов.

Поданным губернатора Ростовской области Юрия Сллюсаря, сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили около 10 дронов в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

"В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 13 августа во время атаки беспилотников была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком в Ростовской области. В результате падения беспилотника также загорелась сухая растительность в Каменском районе. Ранее, 2 августа, падение обломков дрона привело к пожару на элеваторе в Миллеровском районе.