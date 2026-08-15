Даудов рапортовал о выплатах пострадавшим от паводков

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Жителям Чечни, пострадавшим в результате весенних паводков, выплачено 726 миллионов рублей отчитался глава правительства республики.

Как информировал "Кавказский узел", 7 августа глава правительства Чечни Магомед Даудов отчитался, что из республиканского бюджета дополнительно выделено 505 млн рублей для помощи пострадавшим от паводков. Еще 320,7 млн рублей из федерального бюджета было направлено на поддержку пострадавших сельхозпроизводителей.

По состоянию на 14 августа жителям Чечни, пострадавшим от паводков, всего в качестве компенсаций выплачено 726 млн рублей, отчитался в своем телеграм-канале глава правительства республики Магомед Даудов.

"Кавказский узел" также писал, что к 29 июля от пострадавших из-за паводков жителей Чечни поступило более 52 тысяч заявлений. В тот же день читатель "Кавказского узла" сообщил, что несколько знакомых ему семей, лишившихся имущества и скота, не получили обещанные выплаты.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".