52 майнинг-фермы обнаружены в Дагестане с начала года

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Дагестанские энергетики с начала года обнаружили 52 нелегальные майнинг-фермы, изъято 968 устройств для добычи криптовалют.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

С начала года в Дагестане пресечена работа 52 нелегальных майнинг-ферм, возбуждены пять уголовных дел, пишет 14 августа "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

По данным энергетиков, объем похищенной электроэнергии достиг порядка 2,7 миллиона кВт/ч, в ходе проверок изъято 968 единиц оборудования для майнинга криптовалют.

Также организация отчиталась, что в целом по республике с начала года выявлено 899 фактов неучтенного потребления электричества, объем незаконно потребленной энергии превысил 20,1 миллиона кВт/ч. Ущерб оценивается более чем в 129 миллионов рублей.

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