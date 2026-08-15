Ростовская судья Цмакалова объявлена в межгосударственный розыск

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Следствие объявило в розыск судью Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталию Цмакалову, которая подозревается в получении взяток.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовные дела против четырех судей из Ростова-на-Дону, которые, как утверждает следствие, входили в преступную группу бывшей председателя Советского районного суда Елены Коблевой. По данным следствия, отставные судьи Олег Батальщиков и Наталия Цмакалова, отставная мировая судья Эльмира Пономарева, а также действующий судья Артур Маслов входили в организованную группу, которую возглавляла Елена Коблева. 9 августа стало известно, что ВККС рассмотрит представление СК о даче согласия на арест Цмакаловой, Батальщикова и Пономаревой.

Елена Коблева получила десять лет колонии за махинации с возвратом лодок и невода в обмен на отмену решения мирового суда. Два других фигуранта ее дела - взяткодатель и посредник - они получили десять и шесть лет лишения свободы.

Судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталия Цмакалова объявлена в розыск, пишет 13 августа "Коммерсант".

Об объявлении в розыск стало известно на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где выяснилось, что предъявить обвинение судье не получилось, так как она скрылась. В апреле ее объявили в федеральный розыск, а в мае - в межгосударственный.

Цмакалова ранее неоднократно выезжала за границу, в том числе в Турцию и Италию. На этот раз она также выехала под предлогом туристической поездки за несколько дней до того, как в ВККС поступило представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела. При этом несовершеннолетнюю дочь она оставила с родителями в Ростовской области.

ВККС рассматривает вопрос о даче согласия на исполнение решения о заочном аресте подозреваемой.

ВККС также дала согласие на арест Наталии Цмакаловой и Эльмиры Пономаревой, информирует 1rnd.ru.

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