Вопрос об аресте ростовских судей вынесен на рассмотрение ВККС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит представление главы Следственного комитета РФ о даче согласия на арест бывших судей Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталии Цмакаловой и Олега Батальщикова, и мировой судьи в отставке Эльмиры Пономаревой.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовные дела против еще четырех судей из Ростова-на-Дону, которые, как утверждает следствие, входили в преступную группу бывшего председателя Советского районного суда Елены Коблевой. По данным следствия, отставные судьи Олег Батальщиков и Наталия Цмакалова, отставной мировой судья Эльмира Пономарева, а также действующий судья Артур Маслов входили в организованную группу, которую возглавляла Елена Коблева. Маслову вменяется получение взятки в крупном размере группой лиц (статья 290 УК РФ) и вынесение заведомо неправосудных приговора (статья 305 УК РФ), Цмакаловой и Батальщикову - причастность к нескольким эпизодам получения взяток, Пономаревой - дача взятки (статья 192 УК РФ).

Елена Коблева получила десять лет колонии за махинации с возвратом лодок и невода в обмен на отмену решения мирового суда. Два других фигуранта ее дела - взяткодатель и посредник - они получили десять и шесть лет лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей России 13 августа рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на арест бывшей судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталии Цмакаловой. Она подозревается в пяти эпизодах получения взяток за вынесение неправосудных решений, пишет "Коммерсант"

По версии следствия, Цмакалова, находясь в должности судьи, получала денежные средства от заинтересованных лиц за принятие решений в их пользу.

Цмакалова является одной из фигурантов расследования в отношении судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. В материалах дела также фигурирует бывший председатель суда Елена Коблева, которую следствие считает организатором коррупционной схемы. Коблевой предъявлены обвинения в получении взяток, вынесении неправосудных решений и воспрепятствовании правосудию. Всего ей вменяется 13 эпизодов.

Еще одной фигуранткой расследования стала мировая судья в отставке Эльмира Пономарева. По версии следствия, еще работая помощником судьи, она обратилась к Коблевой с просьбой помочь с назначением на должность мирового судьи за 2 млн руб. 13 августа ВККС также рассмотрит вопрос о даче согласия на ее арест.

По данным, приведенным в материалах о деле, Цмакалова ранее пыталась оспорить решение ВККС о согласии на возбуждение уголовного дела. Верховный суд РФ оставил ее жалобу без удовлетворения.

В тот же день ВККС рассмотрит аналогичный вопрос в отношении еще одного бывшего судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону — Олега Батальщикова, говорится в публикации.