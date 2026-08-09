Четыре человека получили травмы при падении лифта в многоэтажке в Махачкале

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В многоквартирном доме в Махачкале сорвался лифт, в котором находились девять человек. Четверо мужчин госпитализированы с переломами ног. Местные власти сообщили, что дом построен в 2021 году с нарушениями и до сих пор не принят на баланс муниципалитета.

Инцидент произошел вечером 8 августа в доме 27 по улице Эльзы Ибрагимовой.

Пострадали четверо мужчин, они госпитализированы с переломами ног, состояние оценивается как стабильное, пишет РИА "Новости".

Издание также сообщило со ссылкой на источник в городских службах, что мужчины, ехавшие в лифте, были в нетрезвом состоянии.

По данным управления муниципального жилищного контроля администрации Махачкалы, дом был построен в 2021 году и до сих пор не принят на баланс муниципалитета. Отсутствует даже акт ввода дома в эксплуатацию. Это ставит под вопрос законность использования лифтового оборудования и его техническое состояние, сообщила в своем телеграм-канале Госжилинспекция Дагестана.

ГЖИ также сообщила, что причиной падения могла стать перегрузка лифта, в котором находились девять человек, что превышает нормы допустимой нагрузки.

Версию о перегрузке также подтвердила администрация Махачкалы в своем телеграм-канале. Также местные власти отметили, что данный жилой комплекс является одним из "проблемных многоквартирных домов, которые подверглись техническому обследованию со стороны ФАУ "РосКапСтрой". "Эти здания были возведены с нарушениями технических норм или без необходимых документов", - говорится в сообщении администрации.

Минздрав Дагестана сообщил в телеграм-канале, что пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии, в настоящее время врачи занимаются их лечением.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), пишет "Лента.ру" со ссылкой на следственное управление Следкома России по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе прошлого года жильцы нового ЖК "Колизей" в Волгограде пожаловались на ненадлежащее состояние лифтов, председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил расследовать нарушение прав жильцов дома.

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