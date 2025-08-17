×

Кавказский узел

Лента новостей
08:33, 17 августа 2025

Следком заинтересовался неработающими лифтами в новом ЖК Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследованием нарушения прав жильцов многоквартирных домов в Волгограде занялись сотрудники Следственного комитета России.

Реакция главы СКР Александра Бастрыкина последовала после публикации в Интернете сообщений о ненадлежащем содержании нового волгоградского ЖК "Колизей".

"На протяжении нескольких месяцев в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года, происходят регулярные поломки лифтового оборудования. В связи с этим жильцы, в числе которых инвалиды и семьи с детьми, вынуждены подниматься на верхние этажи по лестницам", - говорится в телеграм-канале Информационного центра СК России.

По данным ведомства, многочисленные обращения жильцов в различные ведомства и структуры результатов не принесли. В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.

"Кавказский узел" писал, что в начале лета председатель СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию в другом многоквартирном доме в Волгограде. Он потребовал возбудить уголовное дело после того, как жители Волгограда пожаловались на неработающие лифты, регулярные затопления девятиэтажного дома по улице Сологубова и безрезультатные обращения к властям.

Автор: "Кавказский узел"

