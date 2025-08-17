Следком заинтересовался неработающими лифтами в новом ЖК Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследованием нарушения прав жильцов многоквартирных домов в Волгограде занялись сотрудники Следственного комитета России.

Реакция главы СКР Александра Бастрыкина последовала после публикации в Интернете сообщений о ненадлежащем содержании нового волгоградского ЖК "Колизей".

"На протяжении нескольких месяцев в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года, происходят регулярные поломки лифтового оборудования. В связи с этим жильцы, в числе которых инвалиды и семьи с детьми, вынуждены подниматься на верхние этажи по лестницам", - говорится в телеграм-канале Информационного центра СК России.

По данным ведомства, многочисленные обращения жильцов в различные ведомства и структуры результатов не принесли. В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.

"Кавказский узел" писал, что в начале лета председатель СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию в другом многоквартирном доме в Волгограде. Он потребовал возбудить уголовное дело после того, как жители Волгограда пожаловались на неработающие лифты, регулярные затопления девятиэтажного дома по улице Сологубова и безрезультатные обращения к властям.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.