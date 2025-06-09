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08:56, 9 июня 2025

Бастрыкин отреагировал на жалобу жильцов многоэтажки в Волгограде

Аварийный дом по улице Сологубова в Волгограде. Фото: ИА "Высота 102" https://v102.ru/news/144140.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жители Волгограда пожаловались на неработающие лифты, регулярные затопления девятиэтажного дома и безрезультатные обращения к властям.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жительницы Волгограда "по вопросу ненадлежащего обслуживания" девятиэтажного дома по улице Сологубова, сообщил 8 июня в своем телеграм-канале инфоцентр СКР.

Обращения в управляющую организацию результатов не принесли

"В здании 1984 года постройки изношены коммуникации, протекает кровля, подвал с бомбоубежищем затоплены, в стенах образовались трещины. С августа прошлого года в строении не функционирует лифтовое оборудование, установленное полтора года назад в рамках проведения капитального ремонта, что создает значительные неудобства семьям с детьми и пенсионерам. Многочисленные обращения в управляющую организацию результатов не принесли", - говорится в публикации.

Областное управление СКР проводит процессуальную проверку. "Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах", - сообщило ведомство.

Управление СКР по Волгоградской области, по состоянию на 08.45 мск 9 июня, не сообщило на своем сайте об итогах проверки.

Девятиэтажка уже 10 месяцев стоит без лифтов, подвал "много лет по колено затоплен фекалиями", а вода с крыш "напрямую течёт в квартиры", сообщило 8 июня ИА "Высота 102".

Лифты в домах №56 и 56а вышли из строя в июле 2024 года во время грозы, рассказала агентству жительница дома. "Насколько мы поняли, одна из молний ударила в трансформатор, после чего сразу же последовало отключение наших домов от электроэнергии. Свет дали лишь на следующий день, и сразу же обнаружилось, что лифты не работают", - сказала она.

Собственники обратились в управляющую компанию. "Сначала нам сказали, что, оказывается, лифт всё это время работал без договора со специализированной организацией. Якобы новое оборудование никто не хотел брать в обслуживание. Потом в диспетчерской нас начали "кормить завтраками", говорили, что вот-вот приступят к ремонту, ждут заказанных запчастей, а в результате выяснилось, что на лифт утерян паспорт", - приводит ее слова агентство.

Собирает деньги, но не оказывает в полной мере положенного объёма услуг

По словам собственников, в доме живет много пенсионеров, людей с инвалидностью, а также родителей с малолетними детьми. "Вот уже лет десять нас обслуживают компании-"однодневки". Организации или же по конкурсу, или же в рамках процедуры назначения нам определяет администрация Волгограда. Каждая из них заходит в дом на один год, собирает деньги, но не оказывает в полной мере положенного объёма услуг. В результате дома стремительно ветшают. Мы уже давно привыкли делать всё своими руками. Сами убираем подъезды, сами устраиваем субботники во дворе, сами выполняем мелкий ремонт. Но девятиэтажка - это всё же сложный технический объект. Сооружение постоянно нуждается в обслуживании специалистов", - пожаловалась женщина.

По ее словам, люди неоднократно обращались в различные ведомства, но результата пока нет. "У нас почти у каждого здесь по стопке отписок, а дом по-прежнему продолжает ветшать. Годы идут, УК одна за другой меняются. Деньги с нас собирают, а всё становится лишь хуже и хуже", - сказала она.

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Автор: "Кавказский узел"

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