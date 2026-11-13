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17:00, 13 ноября 2026

Очереди на заправках появились после атаки БПЛА на Волгоград

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Длинные очереди выстроились на волгоградских заправках после атаки беспилотников. Часть пользователей в Telegram-каналах указали, что очереди вызваны не нехваткой бензина, а стремлением запастись бензином на случай ногового дефицита. Чиновники обладминистрации призвали автовладельцев не создавать ажиотаж.

Как писал "Кавказский узел", четверо сотрудников южной промышленной зоны Волгограда погибли при атаке беспилотников, еще двое госпитализированы. В ночь на 13 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников. После падения обломков дронов возникли возгорания на предприятии в южной промышленной зоне города и прилегающей территории. Жители города в течение нескольких часов слышали взрывы, а в аэропорту были введены ограничения на полеты.

Цены на заправках в Волгоградской области выше тех, что были до топливного кризиса, при этом очередей на АЗС в регионе больше нет, рассказали автовладельцы 8 ноября.

На волгоградских заправках вновь появились очереди, следует из сообщений автолюбителей в Telegram-чате "Где бензин, Волгоград", на который подписаны почти три тысячи человек.

"Сегодня ночью очереди из-за паникеров. Только взрыв произошел и очереди появились", - пишет один из пользователей Telegram-чата.

"Паникеры бегают с выпученными глазами, заламывают руки и кричат. А эти люди молча ночью пошли добывать (бензин)", - возразил  Alex V.

"Часть пользователей указали, что многие водители приехали, чтобы лишь долить до полного бака.

"Льют по 5-7 литров до полного", - пишет Alexander Konovalov.

Да там 80% таких стоит", - поддержал Никита.

"В очереди виноваты те, кто 5 литров льет. Не спорю, чт о завтра бензина может не быть, но это как минимум этот день может пройти без очередей", - прокомментировал один из пользователей.

Пользователи пишут, что на утро очереди были небольшими и лишь немного выходили за пределы автозаправочных станций, нт затем вновь выстроились длинные очереди.

Пользователь Сергей указал, что на Мамайке 1 продольная есть все виды бензина, но при этом и длинная очередь.

"Очередь там уже как в былые времена", -согласился Никита.

Чиновники комитета торговли и топливно-энергетического комплекса администрации Волгоградской области тем временем начали взывать к водителям  с просьбой не создавать ажиотаж.

«В настоящее время на АЗС региона отмечается рост спроса/ Идет постоянный мониторинг ситуации для оперативного реагирования на изменения. Топливные компании просят не создавать ажиотаж», приводит сообщение чиновников V1.

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Автор: "Кавказский узел"

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