Волгоградцы сочли завышенными цены на АЗС на фоне отсутствия очередей

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Цены на заправках в Волгоградской области выше тех, что были до топливного кризиса, при этом очередей на АЗС в регионе больше нет, рассказали автовладельцы.

Как писал "Кавказский узел", соглашения с операторами, которые владеют АЗС в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае, заключены органами власти при содействии антимонопольной службы. Задача таких соглашений - обеспечить сдерживание цен на АЗС. При этом пользователей соцсети удивило, что цены на бензин на заправках "Лукойл" и "Роснефть" в Волгоградской области выросли.

8 ноября корреспондент "Кавказского узла" опросил водителей в Волгограде. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Жительница Центрального района Волгограда Ольга Китаева сообщила, что топливный кризис в Волгограде "заметно ослаб". По мнению женщины, ситуация с продажами топлива третью неделю улучшается.

"Больше двух недель я не вижу очередей за бензином на заправках. Муж перемещается по городу и ближайшим районам области – везде такая ситуация. Например, ни вчера ночью, ни сегодня утром на лукойловской заправке на улице Пархоменко машин не было, бензин продавали без ограничений", - рассказала Ольга, подтвердив свои слова фотографиями.

Ольга сравнила октябрьские и ноябрьские цены на бензин. В среднем по городу в октябре цены достигли таких значений: бензин марки АИ-92 стоил 68 рублей 77 копеек за литр, АИ-95 – 76 рублей, АИ-98 – до 97 рублей, дизельное топливо – 81 рублей 55 копеек. 8 ноября АИ-92 стоил 68 рублей 55 копеек, АИ-95 – 76 рублей 13 копеек, АИ-100 – 99 рублей 99 копеек, дизельное топливо – 81 рубль 95 копеек.

"Как видно, самая популярная марка (АИ-92) подешевела на 22 копейки, АИ-95 подорожал на 13 копеек, дизельное топливо подорожало на 40 копеек. АИ-98 и АИ-100 особо в цене не изменились за месяц. Как были запредельно дорогими, так в общем-то и остались. Любопытно посмотреть на старые записи: с прошлого года цены на все марки топлива в среднем выросли на 5,5 рубля за литр", - поделилась своими наблюдениями Ольга.

На вопрос корреспондента, когда началось заметное повышение цен на топливо, Ольга ответила, что, по ее наблюдениям, о постоянном подорожании волгоградцы заговорили во второй половине 2022 года. Женщина также отметила, что ее супруг, как и до кризиса, стал вновь использовать семейный автомобиль "по вопросам фирмы", в которой он работает ("с условием, что бухгалтерия ему оплачивает бензин и амортизацию").

"Вообще социальная напряженность из-за бензина заметно снизилась", - отметила Ольга Китаева.

Волгоградский историк Андрей Кудинов рассказал о том, что он давно наблюдает за ситуацией на топливном рынке Волгограда по заправкам, расположенным на улице Рокоссовского. Сам он уже третий месяц старается не использовать свой автомобиль. Кудинов поставил машину "на прикол" в гараж. Члены его семьи используют для поездок общественный транспорт.

"Однозначно, в конце октября региональные власти договорились с продавцами топлива о преодолении топливного кризиса. Это понятно и без громких заявлений. Две недели, точно, не вижу очередей на заправках. Но цена на бензин кусается. Дорого заправляться. Проще все-таки на маршрутках и трамваях ездить", - сказал Кудинов.

Житель Красноармейского района Дмитрий сообщил, что, по его мнению, "острота кризиса на заправках заметно снизилась".

"Я и раньше особо на цены (на бензин) внимания не обращал. Да и сейчас на табло особо не заглядываю. Есть бензин – да и ладно. Нет очередей - вообще хорошо. Бесило всех, конечно, долгое стояние в длинных очередях. Надеюсь, больше такого не повторится", - сказал Дмитрий.

Житель Волжского Николай Зуев сообщил, что третью неделю в его городе нет очередей на заправках. Он часто выезжал в Волго-Ахтубинскую пойму, и там также на заправках не было проблем с топливом.

"Власти сумели урегулировать ситуацию: они разрешили продавцам держать цены на высоком уровне, перестали натравливать на продажников надзорные органы, а продавцы увеличили объемы продаж. Для меня же важно знать, как они вообще этот кризис допустили. Вижу в этом низкую эффективность работы нашей бюрократии… В ноябре властям все же удалось сбить социальный накал. Не знаю вот только, надолго ли", - заявил Николай.

Зуев ответил, что покупает бензин только на заправках "Лукойла".

"Они соблюдают стандарты производства, держат качество бензина. Это по Волжскому и Волгограду. На выездах из городов стараюсь не заправляться. Там часто топливо бодяжат", - пояснил мужчина.