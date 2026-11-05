Волгоградцы пожаловались на бездействие коммунальных служб

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Жители дома в Дзержинском районе Волгограда записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову, заявив что возле их дома уже почти месяц текут канализационные колодцы. Многочисленные жалобы в инстанции результата, по словам горожан, не дают.

Жильцы аварийных и ветхих домов в Волгограде и Волгоградской области неоднократно жаловались на затягивание расселения и тяжелые бытовые условия. Так, в марте 2026 года жильцы общежития в поселке Веселая Балка, признанного аварийным еще в 2019 году, сообщили, что обещанное на 2025 год переселение приостановлено. Оставшиеся в здании семьи с детьми жили без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

Жители дома №18 на улице Рионской обратились к губернатору Бочарову из-за бездействия коммунальщиков. Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Блокнот Волгоград", насчитывающий более 86 тысяч подписчиков. К 20.00 мск публикация набрала более полутора тысяч просмотров.

По словам жителей, возле их дома уже почти месяц протекают канализационные колодцы, расположенные у каждого подъезда. Проблема наблюдается с 9 октября, стоками заливает дворы жилых домов от улицы Рионской до дома на улице Карла Либкнехта.

"Зловонный запах стоит на всю улицу, вся дорога уже затоплена, образовались лужи. Это создает антисанитарные условия и угрозу подтопления подвала. По дворовой дороге дети идут в школу. Из-за образовавшихся луж им приходится обходить под балконами, что опасно. Здесь же находится детский сад", - жалуются жильцы дома на видео.

Собравшиеся утверждают, что 19 октября обратилась в управляющую организацию, они приняли заявку с требованием устранить нарушения. Однако, через некоторое время был получен формальный ответ, что "сначала аварийные заявки, потом ваша".

"Дети падают в лужи, рядом детская площадка, все это течет на нее, а потом начнутся разные заболевания, когда это закончится? Никому дела нет, забит городской коллектор, течет в школу и детский сад", - возмущаются жители.

Специалисты "Концессий водоснабжения" планируют устранить засор, как только управляющая компания уберет деревья, мешающие доступу к сетям водоотведения. Те, в свою очередь, заявили, что заявки им не поступали, пишет "Блокнот Волгоград".

"Кавказский узел" также писал, что жители 10-этажного дома на проспекте Столетова в Красноармейском районе Волгограда записали видеообращение к главе Следственного комитета с просьбой спасти их от замерзания. По словам горожан, из-за бездействия управляющей компании их дом до сих пор не готов к отопительному сезону в полной мере.