Пашинян назвал неизбежным выход из ЕАЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неизбежным выход из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Заявку на членство в ЕС Армения планирует подать в 2027-2028 годах.

Как писал "Кавказский узел", Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия могут временно приостановить действие договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении. Это вернет таможенный контроль, а ВВП страны, по прогнозу, снизится на 15,6%.

Путин неоднократно требовал от Армении определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, а также провести референдум по этому вопросу. Референдум о вступлении Армении в ЕС состоится после подачи соответствующей заявки и формирования дорожной карты, сообщил в конце августа премьер-министр Никол Пашинян. В начале сентября, когда Путин снова призвал армянского премьера как можно быстрее определиться в вопросе вступления Армении в ЕС, Пашинян заявил, что подходящий момент для этого пока не наступил.

В настоящее время Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На брифинге для журналистов в правительстве, говоря о сделанном им заявлении о том, что он считает реалистичным в 2027 или 2028 году представить заявку на членство в Европейском союзе, отметив в этом контексте, что невозможно одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС.

«Мы не начали подготовку к выходу из ЕАЭС, мы готовимся предложить нашему народу альтернативные варианты, как и обещали. Наш народ должны иметь возможность сделать выбор. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС, однако вы знаете, что наши партнеры по этой структуре поднимают вопрос об определении нашего внешнеполитического курса и проведении референдума. Я заявил, что на данный момент оснований для проведения референдума нет. Прежде чем проводить референдум о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС, необходимо пройти определенные процедуры. Мы движемся по этому пути. Для меня очевидно, что процесс идет к тому, чтобы мы официально подали заявку — в 2027 или 2028 году — на начало процедуры получения статуса полноправного члена Европейского союза", — приводит его слова "Арменпресс".

Днем ранее Пашинян заявил, что Армения может подать заявку на членство в Евросоюзе в 2027 или 2028 году.

«Сегодня мы обсуждаем это с европейскими партнерами, обсуждаем это и внутри страны. Мы обсуждаем такую возможность. И для нас очень важно не просто предпринять технический шаг. Очень важно, чтобы весь этот процесс сопровождался политическим диалогом именно вокруг этой темы. У меня нет даже сомнений в том, что придет время, и оно не так уж далеко», - приводит его слова "Новости Армения".

В ответ на просьбу внести конкретику, Пашинян сказал: «Не знаю, насколько это реалистично, но следующий год может быть реалистичным, 2028 год может быть реалистичным».

При этом премьер подчеркнул, что сейчас Армения сосредоточена на диалоге о либерализации визового режима, и наша цель — добиться визовой либерализации к 2029 году.

«И это станет очередным очень важным этапом в процессе развития наших отношений с Европейским союзом», - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что с 10 октября Евросоюз на два года предоставил торговые преференции примерно для 80% экспорта из Армении. Решение связано с введенными Россией ограничениями на ввоз армянской продукции. Евросоюз – третий по величине торговый партнер Армении: на него приходилось 11,3% ее внешней торговли в 2025 году, сообщается на сайте Еврокомиссии.

После парламентских выборов Армения вновь оказалась в центре геополитического противостояния между Россией и Европейским союзом. Ереван заявляет о продолжении курса на евроинтеграцию, Москва усиливает экономическое давление и требует определиться между ЕС и ЕАЭС, а внутри страны продолжаются споры о цене такого выбора, говорится в материале "Армения на пути к ЕС? Что меняется в отношениях Еревана с Россией".