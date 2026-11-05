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00:59, 5 ноября 2026

Жительница Дагестана обвинила полицейского в избиении

Сотрудники полиции. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Махачкале отказались проводить проверку по жалобе Гёзель Умалатовой, которая заявила о насилии со стороны сотрудника полиции. Сам силовик обвинил Умалатову в оскорблении и угрозах. 

Против 39-летней махачкалинки Гёзель Умалатовой возбуждено уголовное дело по статьям о публичном оскорблении представителя власти (статья 319 УК) и угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Первая статья предусматривает до года исправительных работ, вторая – до десяти лет лишения свободы. 

Женщина, обратившаяся к правозащитникам, утверждает, что сотрудник МВД избил ее и тащил волоком по земле к машине на глазах ее детей после отказа поехать в отдел. Инцидент, по словам Умалатовой, произошел еще в конце июня: в общем дворе многоквартирного дома сгорело старое кресло и огонь повредил окно ее соседа Гаджимурада на первом этаже. Самой женщины во время пожара не было дома – вернувшись домой с рынка, она увидела только его последствия, сообщила “Команда против пыток”. 

Вечером Умалатова находилась дома вместе со своими двумя детьми и семилетним сыном подруги, за которым она присматривала. Женщина готовила ужин, когда в ее дверь постучали сосед Гаджимурад и полицейский. 

“Он стал требовать, чтобы я проследовала вместе с ним в отдел полиции для разбирательства по факту поджога кресла. Я ответила, что ничего не поджигала, что не могу оставить детей одних дома. После этого я пошла на кухню, продолжив готовить ужин”, – приводятся слова женщины на сайте организации. 

Силовик продолжил настойчиво стучать в дверь. В какой-то момент дверь открыл семилетний мальчик, подумавший, что за ним пришла его мать. Полицейский начал требовать, чтобы Умалатова поехала с ним. 

“Он шагнул в прихожую, схватил меня за руки и швырнул об стену. Я стала показывать ему удостоверение инвалида и пояснила, что меня нельзя забирать в отдел полиции”, – рассказала она. 

Позже в квартиру Гёзель зашел еще один сотрудник МВД. Женщина, которая готовила ужин, признается, что в какой-то момент приставила к своей шее кухонный нож и потребовала, чтобы силовики ушли из квартиры, угрожая поранить себя. 

“Полицейский бросился ко мне и выхватил нож из моей руки, нож поцарапал мне кожу на шее. В итоге он отволок меня на улицу, таща волоком по земле, и поместил в задний отсек автомобиля УАЗ”, – утверждает она. 

Женщина провела в отделе полиции около суток, пока за напуганными детьми присматривали ее старший взрослый сын и больная мать. Никаких обвинений ей не предъявили. После выхода из отдела медработники зафиксировали на ее теле кровоподтеки и ссадины. Хотя Умалатова обратилась в Следственный комитет, проверку по ее жалобе проводить не стали, говорится в публикации КПП*.

"Кавказский узел" также писал, что адвокат Махачкалинской коллегии адвокатов Заур Кайтуев, которого в июне 2025 года избили у здания одной из силовых структур, пожаловался главе Следкома РФ Александру Бастрыкину на затягивание следствия и серьезное давление на него и родственников.

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Автор: "Кавказский узел"

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