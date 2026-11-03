Убийство Динары Алхасовой обнажило проблему насилия в отношении дагестанских женщин после развода

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Даже после развода женщины в Дагестане могут столкнуться с насилием со стороны бывшего супруга, который не желает признавать наличия у них права самостоятельно определять свою дальнейшую жизнь и выбирать, с кем создавать семью, заявили жители республики, комментируя в соцсети убийство женщины-таксиста из Махачкалы Динары Алхасовой.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября на пустыре возле посёлка Новый Хушет было найдено тело 34-летней жительницы Махачкалы Динары Алхасовой, пропавшей 30 октября. По подозрению в её убийстве были задержаны бывший супруг и его знакомый. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Комментаторы указали на право жительниц Дагестана самостоятельно устраивать свою жизнь

По версии МВД Дагестана, после развода Динара Алхасова повторно вышла замуж и воспитывала четырёхлетнего сына. Бывший супруг не смирился с разводом и искал помощника для расправы над ней.

Мужчина помогал своему знакомому менять жильё и при этом жаловался ему на бывшую супругу, рассчитывая найти союзника. Негодование бывшего мужа вызывало новое замужество Алхасовой, сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в публикациях от 2 ноября в своём телеграм-канале "Криминальная хроника".

Пост о том, что силовики задержали бывшего мужа убитой, был размещён 3 ноября в Instagram*-паблике makhachkala_. На 16.00 мск 3 ноября этот пост в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписаны около 257 тысяч пользователей, набрал 499 отметок "Нравится" и 249 комментариев.

Комментаторы указали, что развод и новый брак женщины не дают бывшему супругу права распоряжаться её жизнью. "Не надо убивать, даже если она вышла за другого, отпусти её и живи на свободе", – написал amin.1.5.

"Он же бывший, какое было дело до её личной жизни? Теперь пусть пожизненно думает над этим вопросом!" – написала gaitueva.

"Люди, которые пишут: "А причина какая?" Вы чем вообще думаете? Какая вообще может быть причина, которая вас удовлетворит, типа: "А, если так, то да, мужик мог так поступить с женщиной!" Или это ваше банальное любопытство? Просто не понимаю!" – возмутился abu_auto007.

Другие участники обсуждения связали убийство с опасностью, с которой сталкиваются женщины при попытке устроить личную жизнь, и призвали объединиться для защиты. "Даже разводиться теперь опасно, ужас", – написала patya.tailor.

"Этого человека и человеком не назовёшь! Вот из-за таких женщины боятся замуж выходить потом", – указала tet._a_tet.

"Женщины Дагестана, собирайтесь и сделайте женскую общину", – призвала zulia96642.

Ещё несколько пользователей потребовали длительного заключения для виновного. "Пусть посадят пожизненно. Это будет ему то самое наказание", – написала azilpati51.

"Надеюсь, посадят надолго", – отметил tumalai6547.

При этом woman_vv выразила опасение, что наказание может быть заменено отправкой на войну. "Отправят на СВО, потом вернётся оттуда героем", – написала она.

МВД сообщило подробности убийства Динары Алхасовой

Помимо бывшего мужа Алхасовой и его знакомого, по делу задержана ещё одна подозреваемая – женщина, которую полицейские нашли в московском аэропорту Домодедово. Таким образом, МВД Дагестана всего сообщило о трёх задержанных. О задержании женщины пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева написала 2 ноября в телеграм-канале "Криминальная хроника".

Речь идёт о 38-летней уроженке Смоленской области. По версии МВД Дагестана, она помогла заманить Алхасову на встречу с бывшим супругом: погибшая подрабатывала в женском такси и принимала заказы только от женщин. Знакомая подозреваемого представилась туристкой, которая хотела посетить Сулакский каньон. Когда Алхасова приехала на заказ, там её уже ждали бывший муж и его знакомый, сообщила Гариева.

На след бывшего супруга полицейские вышли после изучения записей камер: за автомобилем Алхасовой следовала другая машина, державшаяся на расстоянии 10–15 метров. Её владелица рассказала, что передала автомобиль знакомому для ремонта. Этим знакомым оказался бывший муж погибшей. По версии силовиков, он намеренно взял чужую машину, чтобы не использовать свою.

В первый день розыска бывший супруг пришёл в полицию, а на второй сослался на боли в животе и оказался в больнице, где его прооперировали. МВД расценило его поведение как попытку уклониться от вопросов оперативников. После изучения видеозаписей и связей мужчины полицейские установили его предполагаемого сообщника.

Для сокрытия тела, по данным МВД, знакомый бывшего мужа использовал участок своего родственника на окраине Нового Хушета. Он попросил местного тракториста выкопать яму якобы для наружного туалета. Когда тракторист уехал, мужчина сбросил в яму тело и присыпал его землёй. Затем снова вызвал рабочего, заявил, что ошибся с местом, и попросил засыпать первую яму и выкопать другую в двух-трёх метрах от неё. По словам Гариевой, тракторист не знал, что помогает скрыть тело.

Автомобиль Алхасовой после убийства перегнали во двор одной из махачкалинских многоэтажек, предварительно сменив государственные номера, сообщила Гариева. Телефон погибшей подозреваемый передал знакомому таксисту. По изложенной МВД версии, тот поехал в Кизилюртовский район, ненадолго включил устройство, затем выключил и выбросил в канаву, выполняя полученные инструкции. Полицейские расценили это как попытку запутать розыск. Собранные материалы переданы в Следственное управление СКР по Дагестану.

Проблема с насилием в отношении женщин остается актуальной в Дагестане длительное время

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане неоднократно происходили убийства женщин супругами или бывшими партнёрами. Так, 14 октября текущего года Кизлярский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы муллу за убийство женщины, с которой он состоял в мусульманском браке. По данным следствия, мужчина задушил её во время конфликта на почве ревности и закопал тело в Тарумовском районе. Погибшая была матерью четверых детей.

Поздно вечером 8 сентября в кафе Хасавюрта были застрелены 45-летняя женщина и её 23-летняя дочь. По обвинению в двойном убийстве задержали бывшего мужа старшей из погибших. По словам коллеги женщины, он преследовал её после развода и требовал, чтобы она и дочь уволились из кафе, считая такую работу позором для семьи. У младшей из погибших остались трое детей.

29 января полицейские обнаружили расчленённое и обгоревшее тело 36-летней Мальвины Магомедовой, матери троих детей. По подозрению в убийстве был задержан Ражидин Яралиев, с которым она заключила мусульманский брак. На опубликованном полицией видео он признался, что задушил женщину после того, как она потребовала вернуть деньги за проданный им её автомобиль.