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10:39, 3 ноября 2026

Жители махачкалинского микрорайона потребовали очистить от препятствий русло реки

Расчистка русла реки Талгинка. Фото: ГУ МЧС РФ по РД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Русло реки Талгинка в махачкалинском микрорайоне Пальмира может не справиться с отводом воды во время ливней, так как оно забито ветками и мусором, а чиновники не реагируют на обращения жителей с требованием о расчистке, пожаловался в соцсети местный житель. Другие махачкалинцы, комментируя его жалобу, потребовали реакции властей, в том числе с выездом чиновников непосредственно на место.

Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля 2026 года жители махачкалинского поселка Газораспределитель рассказали о подтоплениях, затронувших также соседнюю Пальмиру, и связали проблему с плотной застройкой и отсутствием необходимой инфраструктуры. Еще 8 апреля жители Газораспределителя обратились к властям с требованием расчистить реку, которая затапливала их дома и соседнюю Пальмиру. kavkaz-uzel.eu

Один из местных жителей снял на видео русло реки Талгинка в микрорайоне Пальмира в Махачкале. На кадрах видна мутная серо-коричневая вода между густо заросшими берегами. Высокая трава и камыш местами нависают над руслом, оставляя узкий проход для воды. У берега и среди растительности лежат пластиковые бутылки, обрывки упаковки и другой мусор. Возле моста показаны крупные ветки и обломки со скопившимися среди них отходами.

Автор ролика напомнил о заявлениях чиновников о расчистке реки и высказал опасения, что после дождей микрорайон вновь затопит. По его оценке, русло засорено на 70%. "Практически 70% оно забито. Как отсюда будет вода проходить? Кто-нибудь мне ответит? Опять затопит Пальмиру", – сказал житель на видео, которое сегодня опубликовал Instagram*-паблик hello_makhachkala.

На 10.30 мск 3 ноября это видео в Instagram*-паблике hello_makhachkala, на который подписаны около 206 тысяч пользователей, набрало 179 отметок "Нравится" и 24 комментария.

Другие местные жители в комментариях предложили расчистить русло и добиться реакции чиновников. "Почистить и трубы поставить", – написал abdullah_kavkaz.

"Несколько раз по вопросу очистки русла реки Талгинка писал в разные ведомства Махачкалы, увы, никакой реакции! Видимо, надо жителям Пальмиры собраться там и вызвать ответственных за эту работу лиц и руководителей города!" – отметил пользователь с ником afd1354.

"А нельзя выложить это видео на сайт главы и правительства РД?" – предложил пользователь с ником afd1354 в другом комментарии.

Часть комментаторов усомнилась в достоверности отчетов об очистке реки. "Зато у них на бумаге все от начала до конца очищено. Когда в Махачкале будет порядок?" – написал zaudin55.

"Зато на бумаге миллионы написаны за ее очистку. Куда надзорные органы смотрят?" – спросила alinka38588.

Пользователь gulya_07_10 привела в пример другую реку – Тарнаирку. "Семь месяцев прошло со дня выхода из берегов реки Тарнаирка, и что, до сих пор такая же картина, а все рапортуют вышестоящим, что все сделано, что все у них отлично", – написала она.

Другие участники обсуждения указали на ответственность самих жителей за мусор в реке и предложили им участвовать в уборке. "А вы, люди, не кидайте туда мусор. Сами все туда кидаете. Вам же это надо. Каждый возле себя почистите", – призвала patya251257.

"Кто этот мусор туда кидает? Откуда он там?" – спросила aminaaskelova3.

"Ну возьмите в свои руки. Что вы все ждете, пока власти будут всю реку очищать!? Обратитесь к власти со своей помощью. Соберите людей. Там такие же ребята, как вы, с МЧС собирали этот мусор. И не раз это показывали в СМИ. Как легко взять в руки телефон и недовольствовать", – написала _asuta19999.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно сталкиваются с подтоплениями после сильных дождей. Так, 19 июля текущего года махачкалинцы пожаловались на ливневки, которые не справляются с отводом воды. На опубликованном днем ранее видео с перекрестка улиц Кирова и Николаева вода достигала днища проезжавших автомобилей, а из колодца бил поток. Горожане указали, что улицы и дворы затапливает при каждом дожде.

В начале июля в Гергебильском районе после ливней и сброса воды с Гунибской и Гергебильской ГЭС реки вышли из берегов, затопив дома и социальные объекты. По данным на 10 июля, в трех селах района были эвакуированы жители 50 домов. В Кикуни один дом был полностью разрушен, затоплены спортивный зал, комбикормовый цех и склад магазина, погибли более 130 овец и 24 коровы.

Во время наводнения в конце марта – начале апреля текущего года в Дагестане погибли шесть человек, пятеро из них – в Мамедкале Дербентского района и ее окрестностях. После прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками в Мамедкале оказались в зоне затопления. 9 апреля чрезвычайная ситуация в Дагестане и Чечне была отнесена к федеральному уровню.

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