Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с ливневками

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Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/Da84SgAq5q9 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Во время ливней улицы Махачкалы оказываются подтопленными, а чиновники не решают проблему с неработающими ливневками, указали местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Махачкалы неоднократно жаловались на затопленные во время дождя улицы из-за неработающей ливневой канализации. Так, 5 апреля в результате ливня в Махачкале оказались затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская".

Житель Махачкалы снял на видео одну из подтопленных улиц города. Этот ролик 18 июля опубликовал Instagram*-паблик tut.dagestan. На кадрах показаны двигающиеся по улице машины, уровень воды достигает их днища. Автор видео наводит объектив на колодец, из которого бьет вода.

"Махачкала. Перекрёсток Кирова и Николаева. И фонтан есть, и озеро - полный комплект", – сказано в описании публикации. Часть местных жителей, комментируя этот пост, отметила, что проблема с ливневой канализацией в городе актуальна длительное время.

"Опять двадцать пять", – написал пользователь injili634. "Уже не удивляет", – отметила mustafaeva.s.s.

"Как обычно. Редукторный тоже плавает, наверное. У нас перед домом уже озеро", – отметил пользователь zari.gosuslugi.

"Это Анжи Базар. Вся ливневка Гамидова выходит", – указала raisatmagomedgazieva.

Некоторые пользователи раскритиковали чиновников. "Когда-нибудь этим администрация займется интересно, или так и будем тонуть при каждом дожде?" – задалась вопросом raisa_stilist_.

Комментаторы указали, что проблемы в городе остаются одни и те же. "Махачкала с каждым днем преображается хотели написать они, но увы", – сыронизировал muhamad_628. "Ну как не любить родной город Махачкала?" – подчеркнул пользователь gereev_ya.

"Во дворе столько машин, уже никто не ездит на своих машинах. Эти потопы, эти проблемы с бензином", – написал maratgaidarov9.

Напомним, в конце марта в результате наводнения в Махачкале были повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале дождь, температура воздуха составляет +23 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 20 июля прогнозируется гроза, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.