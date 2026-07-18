×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:01, 18 июля 2026

Более 28% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 70,5 тысяч пострадавших от паводков в Дагестане получили выплаты, на это направлены 2,6 миллиарда рублей, отчиталось правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 8 июля выплаты получили 65 488 человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Более 70,5 тыс. пострадавших от паводков в Дагестане получили выплаты, сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации последствий наводнений. Общая сумма выплат составила 2,6 млрд рублей. 

В республике также принято уже более 50% заявлений (1958 заявлений) на социальные выплаты за поврежденное (требующее капремонта) и утраченное жилье. Работа будет завершена до конца месяца, после чего начнется осуществление выплат, сообщило правительство Дагестана.

Таким образом, выплаты получили 28,5% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Также продолжается работа по продолжается работа по оформлению тем, у кого не было правоустанавливающих документов на жилье. Механизм, разработанный совместно с Минстроем России, предусматривает судебное установление права собственности на 1268 жилых помещений. 728 исков о признании права пользования и владения уже поданы, по 46 из них уже вынесены положительные судебные решения, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. По словам премьер-министра, выплаты могут получить лишь те, для кого поврежденный при наводнении дом был единственным жильем.

«После вступления судебных решений в законную силу граждане регистрируют право собственности в Управлении Росреестра по Дагестану, затем обращаются в Минстрой республики для назначения социальной выплаты. Министерство проверяет соответствие установленным критериям, в том числе отсутствие иного жилья, после чего направляет в Минстрой России заявки на финансирование с приложением судебных решений», — пояснил Рамазанов.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля жители села Адильотар Хасавюртовского района записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане. 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
11:51, 18 июля 2026
Высказывание в поддержку Украины привело жителя Чегемского района к штрафу
05:54, 18 июля 2026
Ефрейтор из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
22:49, 17 июля 2026
2
 Илья Ремесло отправлен в СИЗО на два месяца
18:23, 17 июля 2026
Военный из Адыгеи убит в зоне СВО
14:23, 17 июля 2026
Россельхознадзор нашел цветы из Армении в иранских поставках
13:24, 17 июля 2026
89 пляжей Анапы получили разрешение открыться после разлива мазута
Все события дня
Новости
Роман (Муслим) Мурдиев записывает видеообращение к Рамзану Кадырову. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/Da4u5oCgqbl (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
13:00, 18 июля 2026
Мурдиев поблагодарил Кадырова за поддержку
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
08:52, 18 июля 2026
Пользователи соцсети поспорили об участи Мансура Мовлаева
Участники акции в Вене. Скриншот публикации на странице https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
07:53, 18 июля 2026
Участники акции в Вене выступили против высылки уроженцев Чечни в Россию
Заправка. Фото: Павел Мирошкин/"Городские вести"
00:56, 18 июля 2026
Жители Чечни сообщили о росте стоимости установки ГБО на фоне топливного кризиса
Самолеты “Азербайджанских авиалиний”. Фото: AZAL - Azerbaijan Airlines﻿ / Facebook*
23:27, 17 июля 2026
Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Автозаправочная станция. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
18 июля 2026, 10:51
Отчет властей о запасе топлива вызвал скепсис у жителей Северной Осетии

Жители Гунайки Четвёртой записывают видеообращение к властям. Кадр из видео https://vk.ru/wall-240257850_3
18 июля 2026, 06:53
Кубанские сельчане пожаловались на проблему с подачей света и воды

Самолеты “Азербайджанских авиалиний”. Фото: AZAL - Azerbaijan Airlines﻿ / Facebook*
17 июля 2026, 23:27
Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный

Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Кадр видео Балтия Без Цензуры / YouTube
17 июля 2026, 20:03
Аркадий Бабченко* заочно осужден за посты без маркировки иноагента

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше