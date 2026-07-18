Более 28% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

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Более 70,5 тысяч пострадавших от паводков в Дагестане получили выплаты, на это направлены 2,6 миллиарда рублей, отчиталось правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 8 июля выплаты получили 65 488 человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Более 70,5 тыс. пострадавших от паводков в Дагестане получили выплаты, сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации последствий наводнений. Общая сумма выплат составила 2,6 млрд рублей.

В республике также принято уже более 50% заявлений (1958 заявлений) на социальные выплаты за поврежденное (требующее капремонта) и утраченное жилье. Работа будет завершена до конца месяца, после чего начнется осуществление выплат, сообщило правительство Дагестана.

Таким образом, выплаты получили 28,5% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Также продолжается работа по продолжается работа по оформлению тем, у кого не было правоустанавливающих документов на жилье. Механизм, разработанный совместно с Минстроем России, предусматривает судебное установление права собственности на 1268 жилых помещений. 728 исков о признании права пользования и владения уже поданы, по 46 из них уже вынесены положительные судебные решения, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. По словам премьер-министра, выплаты могут получить лишь те, для кого поврежденный при наводнении дом был единственным жильем.

«После вступления судебных решений в законную силу граждане регистрируют право собственности в Управлении Росреестра по Дагестану, затем обращаются в Минстрой республики для назначения социальной выплаты. Министерство проверяет соответствие установленным критериям, в том числе отсутствие иного жилья, после чего направляет в Минстрой России заявки на финансирование с приложением судебных решений», — пояснил Рамазанов.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля жители села Адильотар Хасавюртовского района записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".