Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

В результате наводнения в Дагестане сотни людей полностью или частично потеряли жилье и имущество. В регионе была объявлено чрезвычайная ситуация федерального уровня. Правительство республики утвердило порядок выплат пострадавшим. «Кавказский узел» подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Кто может получить компенсации

Право на выплаты имеют все, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации:

граждане России,

иностранные граждане,

лица без гражданства,

законные представители пострадавших.

Компенсации назначаются на каждого пострадавшего, а не на домохозяйство .

Какие суммы положены

Единовременная материальная помощь - 15 675 рублей на каждого пострадавшего.

Компенсация за утрату имущества:

частичная утрата - 78 735 рублей на человека;

полная утрата - 156 750 рублей на человека.

Выплаты при причинении вреда здоровью:

тяжкий или средней тяжести вред - 627 000 рублей;

легкий вред - 313 500 рублей.

Выплаты в случае гибели человека: 1 567 500 рублей, распределяемые поровну между членами семьи погибшего .

Какие документы нужны

При подаче заявления заявитель предоставляет :

документ, удостоверяющий личность;

документы представителя (если заявление подает доверенное лицо);

документы о рождении ребенка или заключении брака, если они оформлены за рубежом;

документы, подтверждающие иждивение погибшего (если речь о выплате семье погибшего) .

Остальные документы соцзащита получает самостоятельно через межведомственное взаимодействие (СМЭВ): акт комиссии о проживании в зоне ЧС, акт об утрате имущества, постановления следствия о вреде здоровью или гибели, документы об опеке или попечительстве .

Что делать, если нет части документов

Юристы движения «Город наш» и проекта «Монитор ЖКХ» подчеркивают, что отсутствие части документов не является основанием для отказа. Соцзащита обязана запросить недостающие сведения самостоятельно.

Комментарий Зияудина Увайсова, члена движения «Город наш», руководителя проекта «Монитор ЖКХ»:

«Нужно обратиться с заявлением, которое должно быть зафиксировано, в местную администрацию. Для страховки можно продублировать его почтой с уведомлением. Следует собрать фото и видеоматериалы, фиксирующие ущерб от затопления .

Важно добиваться правильного отражения фактов в акте комиссии

Увайсов также пояснил, что выплаты зависят от результатов обследования. Он подчеркнул, что важно добиваться правильного отражения фактов в акте комиссии: было ли невозможно проживание, нарушено транспортное сообщение, утрачен ли минимум необходимых вещей. В Telegram-канале «Монитор пациента ЖКХ» опубликованы образцы необходимых заявлений .

Куда подавать заявление

Заявление можно подать:

лично в территориальное управление соцзащиты;

через МФЦ;

онлайн через портал «Госуслуги».

Муниципальные комиссии продолжают формировать списки пострадавших, но подача заявления обязательна – без него выплаты не назначаются.

Сроки подачи заявлений

Важно не пропустить сроки подачи заявлений. Так, на выплату единовременного пособия отводится один месяц со дня введения режима ЧС. На компенсацию утраты имущества – 6 месяцев. За причиненный вред здоровью или гибель человека – выплаты в течение 12 месяцев. Пропуск срока может привести к отказу, поэтому важно подать заявление как можно раньше.

Важно не пропустить сроки подачи заявлений

По словам Зияудина Увайсова, поскольку на территории Махачкалы и других населенных пунктов объявлен режим ЧС, вероятность получения компенсации в необходимых размерах, включая федеральные средства, высока. При необоснованных отказах можно обращаться в «Монитор ЖКХ» для разрешения спорных ситуаций» .

Отметим, что проживавшим в незаконно построенных домах и пострадавшим от наводнения, помощь будет оказана из внебюджетных источников финансирования на базе благотворительных фондов. На полный объем господдержки они рассчитывать не могут, заявил Сергей Меликов 7 апреля на совещании у президента РФ.

Срок рассмотрения

Все заявления рассматриваются в течение 11 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на счет заявителя. .

