16:20, 23 мая 2026

Махачкалинцы посетовали на проблемы с заправкой автомобилей

Работа АЗС приостановлена. Стоп-кадр видео ННТ, https://t.me/chernovik/96398

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Значительная часть АЗС в Махачкале закрыта, чтобы заправить автомобиль днем, приходится ждать в очереди, рассказали махачкалинцы. Приостановка работы заправок не связана со сменой власти в республике и является продолжением работы по повышению безопасности АЗС, но обычно спустя время возобновляют работу все АЗС, в том числе и те, которые находятся слишком близко к жилым домам, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", приостановка работы автозаправочных станций в Махачкале и Каспийске приводит к перебоям в обеспечении топливом, на работающих АЗС появились очереди. Предприниматели призвали суды соразмерно подходить к закрытию заправок с учетом тяжести нарушений. зачастую причиной закрытия становятся несоблюдение ряда требований, в частности, расстояния до жилых домов, хотя, например, как рассказал владелец АЗС Эльдар Мехтиев, дома были построены уже после того, как АЗС начала работу. Владелец АЗС Закарья Магомедов сообщил, что работу его заправки приостановили по решению суда. По его словам, параметры, из-за которых закрыли АЗС, не относятся к техническим и не несут угрозы.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете в сентябре 2025 года стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане, в них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел". После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Махачкалинцы рассказали о длинных очередях на заправках

Житель Махачкалы Зураб рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что заправки не работают в центре города практически нигде.

«В Редукторном поселке работает одна АЗС, там очереди колоссальные. Я каждый день езжу на работу в сторону Каспийска, мне негде больше заправиться, приходится выезжать пораньше и около получаса стоять в
очереди», - говорит Зураб.

«Проблемы с заправкой есть. Бензин и газ есть не везде. А где есть, днем очередь», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Артур.

«В последние три недели в городе проблемы с бензином. Где все время заправлялся, в центре, все закрыто. А та заправка, которая открыта, там большие очереди. Сначала думали, что налогами душат заправки, потом
говорили, что бензина в стране нет. А сейчас уже ничего не говорят. Люди стараются люди меньше ездить», - говорит махачкалинец Рустам.

Сотрудник одной из АЗС Махачкалы рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что у них проходили проверки, которые выявили мелкие нарушения, дали время на их устранение.

«Учитывая, что много АЗС по городу принудительно закрыли, наш владелец предпочел не рисковать, и сам на время приостановил работу заправки, до лучших времен», - рассказал он, уточнив, что АЗС находится на положенном расстоянии от жилых домов.

Заправки и ранее временного закрывали после проверок

Магомед Рамазанов. Иллюстрация создана
17:59 06.05.2026
Щукин назначил Рамазанова врио главы правительства Дагестана
Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство Дагестана в отставку и назначил врио главы правительства Магомеда Рамазанова.

Политолог и журналист Альберт Эседов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что связывать массовое закрытие АЗС в Махачкале и Каспийске со сменой власти в республике, он бы не стал.

После каждого ЧП начинались обсуждения о том, что АЗС находятся слишком близко к жилым домам. И тут вопрос - это дом появился слишком близко к АЗС, или АЗС узаконили там, где она не должна была быть

«Думаю, тут это совпадение по времени с тем, что давно назрело. Мы были свидетелями того, что в республике за несколько лет было несколько серьезных аварий на АЗС, в том числе с пострадавшими. После каждого ЧП начинались обсуждения о том, что АЗС находятся слишком близко к жилым домам. И тут вопрос - это дом появился слишком близко к АЗС, или АЗС узаконили там, где она не должна была быть. После очередного происшествия проходили проверки автозаправочных станций, после которых проверяющие обнаруживали множество нарушений, в том числе низкое качество топлива», - говорит Эседов.

В середине февраля 2026 года силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир. В сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Дагестане. Марат Джанхуватов, владелец заправки в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов. Ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.

Он отметил, что в Дагестане отсутствуют федеральные сети АЗС, только недавно было объявлено о работе в регионе федеральной сети АЗС «Татнефть».

«Я бы не стал ассоциировать приход федеральной сети с закрытием имеющихся в регионе АЗС - это обсуждалось и решалось давно. «Татнефть» уже открыла в Дагестане две АЗС, и впереди ещё более двадцати, где, как обещалось, будет качественное топливо, безопасность, и налоги в бюджет», - считает эксперт.

Журналист усомнился в результативности приостановки работы АЗС

Дагестанский журналист на условиях анонимности также сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что он не связывает закрытие АЗС с действиями новых властей.

«Скорее всего, это какие-то шаги, которые оставались от требований руководства республики периода Меликова, и новые требования властей Махачкалы. Конечно, это сказывается на росте цен, на очередях, но в целом ситуация с снабжением автовладельцев Махачкалы топливом, не носит катастрофический характер, ситуация терпимая», - считает журналист.

То, что в Дагестане нет крупных федеральных сетей, он называет не плюсом или минусом, а просто «данностью».

«Даже те федеральные сети, которые сейчас приходят в Дагестан, к примеру «Татнефть», завязаны на местных предпринимателях. Поэтому в данной ситуации, в плане конкуренции по качеству или цене разница не чувствуется. То, что в Дагестане нет сетевых игроков, это может быть связано с противодействием какого-то уровня республиканского власти и лобби в виде владельцев дагестанских АЗС. Вероятно, есть какие-то страхи самих сетевиков, которые опасаются заходить на дагестанский рынок, видя, на мой взгляд, высокие коррупционные риски, и излишние затраты. Построить полноценную АЗС со всеми законными требованиями — это необходимо выделение довольно большого земельного участка, это космические цены, и поэтому сетевики не рискнули заходить в Дагестан с такими издержками», - говорит журналист.

И ранее, во времена Владимира Васильева (глава Дагестана с 2017 по 2020 год) и Сергея Меликова (глава Дагестана с 2020 по 2026 год), приезжали проверяющие, прокурорские проверки, которые приходили к выводу, что АЗС в Дагестане в большинстве своём нарушают закон.

«Для вида закрывали несколько АЗС где-то в горах. Что касается Махачкалы и Каспийска, то были единичные случаи, на незначительный период времени, потом эти заправки продолжали работать в том же режиме. Не верится, что сейчас после закрытий АЗС что-то будет упорядочено. Эта история, скорее всего, опять закончится ничем, и заправки в большинстве своём, продолжат работу», - полагает он.

Корреспондент «Кавказского узла» в октябре и ноябре 2017 года измерил лазерным дальномером расстояния от 19 махачкалинских АЗС до ближайших жилых домов и общественных зданий. В большинстве случаев замеры показали грубые нарушения противопожарных расстояний. Часть тех АЗС до сих пор продолжает работу, некоторые приостановили деятельность после проверок в мае 2026 года.

Как сообщил корреспондент «Кавказского узла» АЗС у дома № 24 по проспекту имама Шамиля, расположенная в непосредственной близости от женской консультации № 4, работала все эти годы. 23 мая она не работала, как и АЗС, находящаяся у дома № 34 по проспекту имама Шамиля, где расстояние до ближайшего многоэтажного дома составляет 8,245 метра.

Член движения «Город наш» Арсен Магомедов опубликовал в своем телеграм-канале опрос: «Если вы понимаете причины закрытия заправок Махачкале, то сообщите их».

По состоянию на 16-18 мск 23 мая получено 179 голосов. Больше всего - 41%, ответили «передел рынка в сторону определенных владельцев», 29% - наказание тех, кто не «договорился» с проверяющими, 21% -  показательная кампания для статистики, 20% - реальные нарушения пожарной и промышленной безопасности, 18% - давление на бизнес, который работает в серую и не платит налоги.

Минэнерго Дагестана  назвало причиной приостановки работы заправок множественные нарушения. В связи с многочисленными обращениями граждан проведён анализ ситуации с временной приостановкой деятельности ряда АЗС и АГЗС на территории республики, сообщило ведомств в своем telegram-канале 30 апреля.

«Установлено, что большинство объектов остановлены в ходе проверок из-за нарушений требований пожарной и промышленной безопасности, особенно при реализации сжиженного углеводородного газа. По итогам рабочих встреч с участием прокуратуры, МЧС России и предпринимательского сообщества отмечена необходимость поиска сбалансированных подходов: безусловное обеспечение безопасности и при этом минимизация рисков для >работы критической инфраструктуры», - говорится в публикации.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

