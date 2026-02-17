Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир.

Оператор газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы погиб 16 февраля в результате нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета по Дагестану в Telegram-канале.

Дело расследуется по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека 1 . Расследование уголовного дела продолжается, отчиталось ведомство.

В свяжи с пожаром в Махачкале был введен режим повышенной готовности, а также создан оперативный штаб, который занимается устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей, написал 17 февраля глава Махачкалы Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

"Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения. В общеобразовательной школе №6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта", - отчитался чиновник.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Из под-стражи он был переведен под домашний арест. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

Позже глава Махачкалы сообщил, что к 5.30 утра 17 февраля работа пункта временного размещения (ПВР), развернутого на базе общеобразовательной школы, официально была завершена, пункт был закрыт.

"За время работы ПВР в нем было принято 59 человек, в том числе 11 детей. Всего же эвакуировано большее количество жителей, часть из них предпочла разместиться у родственников. На данный момент никакой угрозы для населения нет, обстановка в поселке полностью стабилизирована", - написал глава города.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Дагестане. Марат Джанхуватов, владелец заправки в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов. Ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.