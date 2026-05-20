Пользователи соцсетей сочли мягким приговор силовикам за смерть Джабраилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махачкалинских полицейских, осужденных на шесть лет по делу о смерти задержанного Ахмеда Джабраилова, следовало признать виновными в убийстве и приговорить к длительным срокам, заявили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая Советский райсуд Махачкалы приговорил к шести годам лишения свободы трех обвиняемых по делу о смерти Ахмеда Джабраилова. Четвертый обвиняемый ранее отправился в зону СВО и погиб там летом 2025 года. Дело расследовалось по статьям о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ, предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы).

Житель Махачкалы, участник СВО Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, скончался в отделе полиции 9 июля 2024 года. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что он умер от удушения. По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. К сентябрю 2024 года были задержаны трое подозреваемых. Четвертого задержали лишь в июле 2025 года благодаря настойчивости родственников Джабраилова, которые полагают, что следствие пытается замять дело.

Видеокадры действий силовиков ужаснули пользователей соцсетей

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" о приговоре силовикам, по состоянию на 12.58 мск 20 мая, 306 комментариев, пользователи Instagram* - 48 комментариев.

Авторы большинства комментариев, посмотревшие видео "Кавказского узла" о приговоре, сочли действия силовиков чрезмерно жестокими, а назначенное им наказание – слишком мягким. Многие пользователи называют смерть Джабраилова убийством, хотя с юридической точки зрения обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ, предусматривает до пожизненного лишения свободы) силовикам предъявлено не было.

"С каким удовольствием они его убивают, просто ужас. Посадить всех, это жестокое убийство", - возмутился, в частности, Цара Хабаев.

"Убить человека - это большой грех, пусть Бог накажет вас в этом мире, нелюди, вы сами себе не дали вопрос, когда пытали молодого парня, что будет с вами завтра? Вы просто нелюди, животные добрее вас", - заявила Sohiba Davlatshoeva.

"Кошмар, как можно такое делать, ещё и себя мусульманином называть, позор", - ужаснулась Хадижа Адбулкадырова. "На кадрах не мусульмане. [Название животного], вы ответите перед Аллахом!" - написал Rovshan Melikov.

"Не шесть лет, а по 16 лет надо было наказать", - заявил Неъмат Ахмаджонович. "Почему не пожизненный срок, будут остальные сотрудники многих органов по-другому себя вести", - написал Serghei Botezat.

Мало шесть лет всего дали им, они же замучали его и убили

"Мало шесть лет всего дали им, они же замучали его и убили", - высказался Саламбек Шабаев. "Как так можно, связанного человека... Это не полиция - это убийцы", - считает Чынара Кудайбергенова.

"Какое "превысили полномочия"? Они осознанно его убивали", - высказал мнение kaspiysk_83. "Таких полицейских не сажать надо, а на площади казнить, чтоб другие знали, что никто не останется безнаказанным", - написал karmelit.75.

"Неужели нет хоть чуток жалости к человеку? Мы же люди, как можно быть жестоким? Неужели не чувствуют боль человека?!" – задался вопросами 111_evlo_999.

"К шести годам за убийство. Мне дали 5 лет, а моему другу 8 лет, за якобы вражду и ненависть к действующей власти. Причём, что это за вражда, в чём и в отношении какой власти она проявлялась, нам до сих пор не пожелали разъяснить. За грубое слово в сторону представителя власти дадут от 5 лет и более, а когда представители власти убивают, замучаешься доказывать", - написал aslan_naptugow.

«Этим дали по 6 лет из-за того, что дело начало шуметь. Они выйдут через год», - предположил Тим Тим.

"Кавказский узел" предлагает читателям поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение на страницах "Кавказского узла" в соцсетях Instagram* и Facebook*.

Офицер полиции Краснодара осужден по идентичному обвинению на шесть лет

По таким же статьям УК РФ, как и силовики в Махачкале, в Краснодаре был обвинен офицер полиции Дмитрий Корчагин. Дело было возбуждено в связи со смертью задержанного Ильи Афросина.

О смерти 32-летнего Афросина стало известно в сентябре 2021 года. Отец погибшего рассказал, что его сын дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь. Его нашли на ступеньках магазина, он умер в машине скорой помощи. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, Афросин скончался от травмы селезенки. Такая травма появляется в результате избиения, но при своевременной помощи человека можно спасти.

В феврале 2026 года прокурор запросил для Корчагина восемь лет лишения свободы по части 4 статьи 111 УК РФ и шесть лет - по части 3 статьи 286 УК РФ. По совокупности преступлений прокурор требовал осудить Корчагина на 11 лет колонии строгого режима. 3 марта суд в Краснодаре признал Корчагина виновным, но приговорил его не к 11, а к шести годам лишения свободы.

Расследование смерти Курбана Далгатова ведется больше трех лет

Обвиняемые по делу о смерти Далгатова пытаются свалить вину на бывшего коллегу На суде по делу Курбана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы, дали показания двое подсудимых, они обвинили в совершении преступления бывшего коллегу Ислама Атавова.

Напомним, в том же Советском райотделе полиции Махачкалы, где умер Джабраилов, в январе 2023 года был избит 35-летний Курбан Далгатов, задержанный силовиками. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 полицейских, обвиняемых по делу о смерти Далгатова 1 . Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, - Ислама Атавова и Марата Бабаева - были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину.

К январю 2026 года, спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание.

В апреле 2026 года стало известно, что рассмотрение дела о смерти Далгатова начнется заново из-за прекращения полномочий председательствующего судьи.

Почти 10 лет добивается наказания силовиков отец убитых чабанов

Безуспешно добивается наказания силовиков и житель Дагестана Муртазали Гасангусейнов. Его сыновья, 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн, были убиты в августе 2016 года в ходе спецоперации. Силовики объявили убитых боевиками, однако позднее эта версия не подтвердилась. Результатом серии пикетов Гасангусейнова в 2019 году стало лишь дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев-чабанов как двух боевиков. Полицейский продолжил работать в МВД, а Муртазали Гасангусейнов четырежды получал отказ на требование возбудить дело против этого сотрудника.

"Кавказским узлом" подготовлена справка об этой истории "Убийство чабанов в Дагестане".

В ноябре 2025 года Муртазали Гасангусейнов провел в Махачкале одиночный пикет около здания управления СКР с требованием найти виновных в убийстве его сыновей. Никто из представителей СКР к нему не вышел, зато пикет привлек внимание полицейских, после чего Гасангусейнову пришлось писать объяснительную в отделе полиции.

"Кавказскому узлу" Муртазали Гасангусейнов пояснил, что его нового адвоката не допускают к материалам дела, а ему самому перестали присылать даже информационные письма о том, что следствие продолжается. Пикетчик записал обращения к Бастрыкину и Путину, напомнив, что написал президенту уже 14 писем с просьбой принять и выслушать его, но не добился ответа. Отец убитых братьев рассказал, что два его предыдущих адвоката были вынуждены уехать после угроз их детям, а правозащитника, пытавшегося помогать ему, избили, после чего этот человек также был вынужден покинуть Дагестан.