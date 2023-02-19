Родные Афросина рассказали про обстоятельства ознакомления с делом о его смерти

19 февраля 2023, 01:21

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Родным жителя Краснодара Ильи Афросина, в смерти которого подозревается силовик, пришлось устраивать скандал, чтобы им показали фотографии тела Ильи для опознания, рассказала сестра погибшего Светлана Коцарева. Травма селезенки, которая в свидетельстве о смерти указана как причина смерти Афросина, появляется в результате избиения, при своевременной помощи человека с такой травмой можно спасти, отметила врач Лариса Егорова.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля стало известно о задержании силовика по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания.

В Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, при этом Кубань является одним из самых неблагополучных регионов в этом отношении, рассказали в 2021 году "Кавказскому узлу" правозащитники.

Светлана Коцарева - сестра жителя Краснодара Ильи Афросина, погибшего от рук силовиков, рассказала 18 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что о смерти брата семье сообщили довольно своеобразно. «Отцу позвонили из Следственного комитета, но не сообщили сразу, а сначала стали спрашивать, как давно он видел сына, общался, что он мог им сказать. И только потом объявили, что обнаружили тело», - рассказала Светлана Коцарева.

При этом она отметила, что после возбуждения уголовного дела семье буквально пришлось устраивать скандал, чтобы им показали хотя бы фотографии тела для возможности опознать Илью. После этого семья почти сразу обратилась к "Команду против пыток"* за помощью и все дальнейшие свои действия координировала с ними. «За все это время никто из силовиков к нам не обращался - ни с угрозами, ни с предложением помощи», - заметила Коцарева. Она также добавила, что Илья не был женат и не имел детей.

Отец Ильи Юрий Афросин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что обратиться в "Команду против пыток"* ему посоветовала дочь. «Ее знакомые несколько лет назад обращались туда за помощью. Кроме того, при разговоре с представителями "Команды" они вызвали у меня доверие», - подчеркнул он.

По его словам, обратились с просьбой о юридическое поддержке. "И "Команда" обеспечивают эту поддержку. И с жалобой на то, что власти не особо желали проводить расследования смерти Ильи», - уточнил Афросин.

Врач Лариса Егорова пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что обнаруженная у Афросина, согласно медицинскому свидетельству о смерти, «травма селезенки без открытой раны» появляется в случае избиения. «У нас был схожий случай с двумя избитыми подростками, но их вовремя довезли до стационара. В этом случае селезенку удаляют. Но в случае, если не оказать помощь вовремя, начинается масштабное кровотечение и человек гибнет», - рассказала она.

Напомним, на Кубани заявления о пытках нередко озвучивают задержанные по делу о краже. Так, 28 декабря 2021 года прокуратура Кубани сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении силовиками полномочий в связи с предсмертным заявлением о пытках сочинца Евгения Ипатова, который был найден мертвым на железнодорожных путях. На видео Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

Мать погибшего сообщила, что близкие считают неправдоподобной версию полиции о его суициде. Осмотр тела сочинца не позволил судмедэкспертам счесть его смерть ни суицидом, ни убийством.

Одним из известных случаев стало дело строителя сочинских олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. Он был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, но не реабилитировал обвиняемого. По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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