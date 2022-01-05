Судмедэксперты отказались признать суицидом смерть сочинца Ипатова

05 января 2022, 17:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Осмотр тела сочинца Евгения Ипатова, найденного мертвым после записи видео с рассказом о пытках силовиками, не позволил судмедэкспертам счесть его смерть ни суицидом, ни убийством, следует из медицинского свидетельства о смерти. Интерьер в предсмертном видео Ипатова похож на кабинеты в здании силовой структуры, обратили внимание источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года прокуратура Кубани сообщила о начале расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с предсмертным заявлением о пытках Евгения Ипатова, который был найден мертвым в Адлере на железнодорожных путях 29 сентября. Мать погибшего Людмила Зянкина рассказала, что близкие считают неправдоподобной версию полиции о его суициде. Перед смертью Ипатов находился в подавленном состоянии, указала владелица гостиницы, неподалеку от которой было найдено тело сочинца.

24 декабря 2021 года "Новая газета" сообщила, что Евгения Ипатова задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. Издание обнародовало видео, записанное Ипатовым перед смертью. На нем Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

Сообщение о том, что за три месяца правоохранительные органы не предоставили никакой информации о смерти Евгения Ипатова, Людмила Зянкина отправила 30 декабря 2021 года на смс-сервис "Кавказского узла".

"Никаких официальных версий, связанных с его гибелью, мне, как самому близкому ему человеку, официальными правоохранительными органами не представлены. Единственная информация, которую я смогла получить за эти три месяца, – это информация из СМИ (публикации в "Новой газете" и в вашем издании), а также видеообращение моего сына к нам, родителям, где он рассказывает о страшных событиях, которые произошли с ним в Сочи", – написала она, попросив также "найти ответы на вопросы, которые помогут пролить свет на эту темную историю с задержанием Евгения, обвинением его в краже, пытках в отделе полиции, кражей его имущества и затем его смерти".

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Эксперты воздержались назвать смерть Ипатова суицидом или убийством

Согласно медицинскому свидетельству о смерти Евгения Ипатова, подписанному тремя судмедэкспертами – врачом Светланой Бондаревой, производившей вскрытие тела, руководителем СМЭ № 2 Игорем Шипановым и экспертом адлерского морга Кярамом Амоевым, "род смерти не установлен".

Наряду с этим пунктом, в документе предусмотрены для заполнения поля о причине смерти от заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства, действий военных или террористов. "Обстоятельства [смерти] неизвестны", – указано в свидетельстве, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Таким образом, эксперты не подтвердили и не опровергли версии о самоубийстве Ипатова, убийстве или несчастном случае, следует из документа, датированного 30 сентября 2021 года.

Хотя документ составлен 30 сентября, Людмила Зянкина, по ее словам, впервые узнала о смерти сына 19 октября. 24 октября родители Ипатова приехали в Сочи, а 25 октября отправились в морг. "На дату выдачи свидетельства мы не смотрели. Занимались перевозкой тела сына. Наняли машину и везли его из Сочи домой. Свидетельство использовали для того, чтобы показывать в дороге на постах ДПС, что у нас в гробу тело сына", – рассказала она 4 января корреспонденту "Кавказского узла".

По делу о гибели Евгения больше вопросов, чем ответов, считает Людмила Зянкина. В частности, она пытается понять, на каком основании и когда именно ее сын был обвинен в краже у пенсионеров, и в какой стадии расследования это уголовное дело, имел ли право владелец дома, где Ипатов снимал жилье, распоряжаться его вещами "по своему личному усмотрению", и как родители могут быть уверены, что получили тело сына, если в морге им выдали тело без опознания, в закрытом гробу. Эти и другие вопросы Людмила Зянкина, по ее словам, также готовится отправить в Генпрокуратуру.

В пресс-службе УВД Сочи и МВД по Краснодарскому краю корреспонденту "Кавказского узла" 4 января отказались ответить на вопросы Людмилы Зянкиной, пояснив, что "нужен официальный запрос от редакции". В морге отвечать на вопросы также отказались.

Полиция обязана извещать родственников о гибели людей, тем более когда известны данные и самого человека, и его родственников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк. "К этому полицейских обязывает федеральный закон "О полиции", – уточнил он.

В свою очередь хозяин дома, где снимал комнату погибший, "не имел никакого права распоряжаться его вещами", считает адвокат. "Выбрасывать их, либо присваивать, а был обязан сообщить в полицию об исчезновении квартиранта и сдать его вещи полиции под расписку", – сказал он.

Ранее Рафаэль Абрамян, владелец дома на улице Красная, 89, где снимал жилье Ипатов, ранее заявил корреспонденту "Кавказского узла", что выбросил вещи погибшего. "Оставьте меня все в покое. Меня допрашивали уже четыре раза. Я устал. [Вещи погибшего] выброшены. Я ничего не знаю", – сказал он.

Корреспондент "Кавказского узла" 4 января вновь связалась с Рафаэлем Абрамяном, но он отказался от диалога. "Не хочу знать, не хочу даже вникать, что там случилось", – сказал Абрамян.

Владелица гостевого дома рассказала подробности визита следователей

Карина Цатурян, в гостинице которой Евгений Ипатов жил с 24 по 28 сентября, поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" подробностями о последних днях жизни Ипатова. "Этот парень ко мне пожить на три дня попросился днем 24 сентября. Поселился он в комнате самой дальней на втором этаже и спрашивал: не будут ли его беспокоить. Я его видела три раза всего. Первый раз 24-го при заезде в номер. Затем он вышел 27 сентября из номера и попросил продления на сутки, и потом вышел 28 сентября и попросил продлить проживание еще до 29 сентября. После 28 сентября я его больше уже никогда не видела. Может, он и уходил из дома, не знаю. Было все очень тихо", – рассказала она.

По ее словам, 29 сентября тормозивший поезд "гудел очень сильно". "И я забеспокоилась, где мой жилец. Он оплатил комнату до 12.00 29 сентября. Поезд тормозил где-то в 11.30 или раньше. Я хотела зайти, но не решалась, потому что право постояльца выйти ровно в 12.00. Когда наступило 12.00, постоялец не вышел. Я поднялась в комнату, постучала. Никто не открыл. Подергала ручку, дверь была заперта. Тогда я открыла ее своим ключом, и, как ранее уже говорила, я увидела неприятную и страшную картину. Штора задернута. Зеркала завешаны полотенцами. Пятна крови на кровати и на занавеске в ванной. Я сразу же выскочила. У меня были отдыхающие – супружеская пара: он сотрудник правоохранительных органов, она врач. Они меня стали успокаивать и сказали немедленно звонить в полицию и сообщить, что постоялец пропал из дома. Я позвонила сразу после 12.00. Но никто не пришел в этот день", – рассказала Карина Цатурян.

Следователи пришли на следующий день. "Они все осмотрели и главный акцент делали на простыне и шторе, где были пятна крови. Пятна крови были небольшие, как капельки. На простыне они были в середине и ближе к краю кровати. На матрас кровь не проникла. Никакого строительного ножа, как написано в "Новой газете", не было на столе. В комнате и стола не было. Паспорт не лежал развернутым на столе. Я не знаю, откуда вся эта информация. Черная куртка лежала на кровати. В куртке они нашли паспорт на имя Ипатова", – рассказала Цатурян.

По ее словам, среди вещей также был саквояж. "Он был пустой. Только лежал большой кусок аптечной ваты разорванный в саквояже, как будто он использовал вату, чтобы остановить кровь. И ложечка для обуви еще лежала. Все, больше ничего в саквояже не было. На тумбочке лежали порезанные сим-карты от телефона и две банковские карты. Я просила следователей забрать все это. Но они сказали, что это им не нужно. Они не просили у меня камеры видеонаблюдения. А сама я была так напугана и расстроена, что не стала и просматривать, и тем более сохранять видеозапись тех дней. В комнату я боялась заходить одна", – сказала владелица гостиницы.

По ее словам, сим-карты и банковские карты выбросила горничная, а следователи унесли с собой саквояж, куртку, простыни с пятнами крови и занавеску из ванной, на которой тоже были "пятнышки крови".

Она отметила, что следователи посетили ее "второй раз совсем недавно". "Несколько дней назад. Они интересовались более подробно деталями. Спрашивали особенно настойчиво, где Ипатов снимал свое видео. Есть ли у меня такие обои и шторы, на фоне которых он рассказывает свою историю на видео. Я сказала, что нет, потому что дом у меня деревянный и обоев нет. Потом они отмечали, что, когда на видео Евгений говорит, слышны гудки поездов и движения составов. Но они пришли к выводу, что явно он записывал видео не у меня, а якобы на улице Красная, 89, так как там тоже есть поезда", - рассказала Цатурян.

Силовики не исключили, что Ипатов записал видео в здании силовой структуры

Однако железнодорожных путей рядом с домом № 89 по улице Красная нет, передал корреспондент "Кавказского узла". Ближайшая станция – это вокзал Сочи, рядом со зданием силовой структуры. По словам двух сотрудников силовой структуры, "такой интерьер (как на предсмертном видео Ипатова) вполне возможен в кабинетах" этого здания, окна которых выходят на вокзал.

"И именно в этих кабинетах могла быть такая слышимость хода поездов. Евгений мог записать это видео именно в здании [силовой структуры], где его могли просто закрыть в кабинете на несколько часов, и оттуда же он мог отправить это видео", – сообщили оба силовика на условиях анонимности.

Мать Евгения Ипатова считает, что ее сына "могли просто убить" и сымитировать его самоубийство. По ее мнению, Евгений не собирался заканчивать жизнь самоубийством. Она отметила, что на предсмертном видео ее сын говорит: "Я никогда не воровал и воровать не стану". "Человек, который записывает предсмертное видео, никогда не станет говорить в будущем времени, чего делать он не будет, потому что в сознании у него мысли о том, что время что-то делать или не делать, уже нет. Женя вообще никогда не страдал суицидальными мыслями. Он любил жизнь и строил на нее планы. Он не из тех, кто бы отступал перед трудностями. Его просто убили", – сказала Людмила Зянкина.