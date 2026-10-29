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17:53, 29 октября 2026

Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из аэропорта Грозного в зону боевых действий на Украине отправлена очередная группа бойцов, отчитался глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. В середине октября глава республики Рамзан Кадыров отчитался об отправке новой группы военных.

Общее число бойцов, отправленных из Чечни в зону российской операции на Украине достигло 78 720, рапортовал 22 октября Рамзан Кадыров. Данные он обнародовал по итогам совещания с представителями силового блока, на котором отчет о цифрах представил глава правительства республики Магомед Даудов. 

Из Международного аэропорта Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в Telegram-канале. 

По словам Кадырова, до отправки все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Путина. "Фонд предоставил бойцам экипировку и снаряжение, а также обеспечил проезд до Гудермеса, проживание и необходимые условия для прохождения подготовки", - говорится в сообщении главы региона.

Данные об общем числе отправленных из Чечни с 24 февраля 2022 года бойцов не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом регулярные отчеты властей Чечни об отправке групп бойцов вызывают сомнения в том, что все они едут участвовать в боях добровольно, указали пользователи соцсети.

"Кавказский узел" также информировал, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, в январе 2025 года пожаловались, что их неделями держали взаперти, чтобы отправить в зону военной операции вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, а силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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