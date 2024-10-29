Чему учат в университет спецназа имени Путина в Чечне
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Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ “Ахмат”. В августе 2024 года его посетил Владимир Путин. 29 октября 2024 года был атакован беспилотником.
Университет спецнааза имени В.В. Путина — первое частное учебное заведение в Российской Федерации для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. По официальным документам он является автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования – спортивно-стрелковым клубом "РУС".
Пожар после атаки БПЛА
29 октября 2024 года территория РУС в Гудермесе подверглась атаке беспилотника и загорелось здание. Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва.
В сети были опубликованы фото пожара с места атаки.
Университет и операция на Украине
После начала военной спецоперации на Украине университет стал базой для подготовки и отправки туда комбатантов со всей России. Выручка РУС в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.
Территория университета спецназа является тренировочной базой для СОБР “Ахмат”, Здесь же проходят интенсивную подготовку комбатанты, пожелавшие служить в батальонах «Ахмат».
О спецподразделении «Ахмат-Грозный» рассказывается в справке “Кавказского узла”.
В опубликованном дневнике не служившего в армии Расула Таспенова из Казани, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", сообщалось, что в ходе подготовки в российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции.
В сентябре 2023 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что на территории РУС в торжественной обстановке приняли военную присягу 60 добровольцев перед отправкой на Украину 1.
Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военных действий от 200 выпускников РУС. Так, 13 декабря 2023 года он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%.
В конце августа 2024 года Кадыров сообщил, что с начала спецоперации Российский университет спецназа подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев 2.
Кто возглавлял РУС
С июля 2017 года по 6 марта 2023 года учредителем "Российского университета спецназа" был Алексей Чудан. Про него известно, что его имя совпадает с именем ветерана спецподразделения "Альфа", и он руководил региональной спортивной общественной организацией "Федерация практической стрельбы" и занимался разработкой багги “Чаборз”. В марте 2023 года Чудана на посту директора РУС сменил Абдула Ахмадов 3, но в мае 2023 года Ахмадова сменил Адам Дашаев 4.
Однако с 2022 года СМИ и сам Кадыров называют руководителем РУС Байбетара Вайханова. Он же с 2022 года - помощник главы Чечни 5.
В мае 2024 года куратором РУС был назначен сын главы Чечни Адам Кадыров. До этого куратором университета был Магомед Даудов 6. По словам главы республики, решение было принято по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова и Кадыров-младший «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета» 7.
В августе 2024 года Владимир Путин посетил РУС. Он “осмотрел учебный комплекс, наблюдал за занятиями, кратко пообщался с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, проходящими здесь подготовку”, сообщал официальный сайт президента России 8. Фото и видео встречи Путина на территории РУС с сыном Кадырова Адамом широко разошлись по соцсетям и СМИ.
Инфраструктура
Университет занимает территорию более 400 га и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров, сообщает официальный сайт РУС 9.
Также на территории центра, согласно информации в соцсетях, есть гостиница с предоставляемой возможностью выбора номеров, столовая с выбором питания, магазин с фирменной атрибутикой, асфальтированная дорога и аренда велосипедов 10.
Чему учат в университете
На сайте университета утверждается, что РУС предлагает программы для гражданских лиц, частных охранных компаний, а также «специальные» программы, предназначенные для тренировки международных сил полиции по борьбе с терроризмом 11.
Основные дисциплины подготовки, заявленные РУС, – огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, а также IT-подготовка и военная журналистика 12.
История создания
Университет спецназа в Гудермесе был основан 1 августа 2013 года по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Первоначально университет назывался «Международный учебный центр сил специального назначения», и там планировалось готовить подразделения спецназа всех родов и видов войск и спецслужб России и других стран 13. Как сообщатет официальный сайт Университет спецназа, “Цель создания РУС — содействие государственным органам в подготовке сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан” 14.
Проект организации и строительства курировал бывшего члена элитной группы ФСБ «Альфа» и бывший помощник Главы ЧР Даниил Мартынов 15.
В августе 2017 года центр был переименован в «Российский университет спецназа» (РУС) 16.
В феврале 2024 года Рамзан Кадыров объявил, что «Российский университет спецназа» будет носить имя Владимира Путина 17.
*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Примечания
- В Российском университете спецназа 60 добровольцев приняли присягу // ЧГТРК “Грозный”, 03.09.2024.
- Кадыров раскрыл число подготовленных в университете спецназа бойцов для СВО // Lenta.ru, 20.08.2024.
- https://www.audit-it.ru/contragent/1152036000478_ano-dpo-rus-imeni-v-v-putina
- Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат» // Телеканал “Звезда”, 12.06.2023.
- https://t.me/RKadyrov_95/3293
- Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа им. Президента РФ В.В. Путина // parlamentchr.ru, 13.05.2024.
- https://t.me/RKadyrov_95/4723
- http://kremlin.ru/events/president/news/74904
- https://ruspetsnaz.ru/o-nas/
- https://www.instagram.com*/p/CvpKW6jspFb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
- https://ruspetsnaz.ru/programs/
- https://special.ruspetsnaz.ru/
- Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами // ТАСС, 25.01.2017
- https://ruspetsnaz.ru/o-nas/
- В Чечне будут готовить элиту мирового спецназа, верит Кадыров // Московский комсомолец, 11.02.2015.
- В Чеченской республике создают международный учебный центр спецназа // Первый канал, 15.03.2017.
- Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина // РИА “Новости”, 20.02.2024.