Чему учат в университет спецназа имени Путина в Чечне

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Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ “Ахмат”. В августе 2024 года его посетил Владимир Путин. 29 октября 2024 года был атакован беспилотником.

Университет спецнааза имени В.В. Путина — первое частное учебное заведение в Российской Федерации для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. По официальным документам он является автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования – спортивно-стрелковым клубом "РУС".

Пожар после атаки БПЛА

29 октября 2024 года территория РУС в Гудермесе подверглась атаке беспилотника и загорелось здание. Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва.

В сети были опубликованы фото пожара с места атаки.

Университет и операция на Украине

После начала военной спецоперации на Украине университет стал базой для подготовки и отправки туда комбатантов со всей России. Выручка РУС в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Территория университета спецназа является тренировочной базой для СОБР “Ахмат”, Здесь же проходят интенсивную подготовку комбатанты, пожелавшие служить в батальонах «Ахмат».

О спецподразделении «Ахмат-Грозный» рассказывается в справке “Кавказского узла”.

В опубликованном дневнике не служившего в армии Расула Таспенова из Казани, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", сообщалось, что в ходе подготовки в российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции.

В сентябре 2023 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что на территории РУС в торжественной обстановке приняли военную присягу 60 добровольцев перед отправкой на Украину .

Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военных действий от 200 выпускников РУС. Так, 13 декабря 2023 года он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%.

В конце августа 2024 года Кадыров сообщил, что с начала спецоперации Российский университет спецназа подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев .

Кто возглавлял РУС

С июля 2017 года по 6 марта 2023 года учредителем "Российского университета спецназа" был Алексей Чудан. Про него известно, что его имя совпадает с именем ветерана спецподразделения "Альфа", и он руководил региональной спортивной общественной организацией "Федерация практической стрельбы" и занимался разработкой багги “Чаборз”. В марте 2023 года Чудана на посту директора РУС сменил Абдула Ахмадов , но в мае 2023 года Ахмадова сменил Адам Дашаев .

Однако с 2022 года СМИ и сам Кадыров называют руководителем РУС Байбетара Вайханова. Он же с 2022 года - помощник главы Чечни .

В мае 2024 года куратором РУС был назначен сын главы Чечни Адам Кадыров. До этого куратором университета был Магомед Даудов . По словам главы республики, решение было принято по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова и Кадыров-младший «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета» .

В августе 2024 года Владимир Путин посетил РУС. Он “осмотрел учебный комплекс, наблюдал за занятиями, кратко пообщался с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, проходящими здесь подготовку”, сообщал официальный сайт президента России . Фото и видео встречи Путина на территории РУС с сыном Кадырова Адамом широко разошлись по соцсетям и СМИ.

Инфраструктура

Университет занимает территорию более 400 га и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров, сообщает официальный сайт РУС .

Также на территории центра, согласно информации в соцсетях, есть гостиница с предоставляемой возможностью выбора номеров, столовая с выбором питания, магазин с фирменной атрибутикой, асфальтированная дорога и аренда велосипедов .

Чему учат в университете

На сайте университета утверждается, что РУС предлагает программы для гражданских лиц, частных охранных компаний, а также «специальные» программы, предназначенные для тренировки международных сил полиции по борьбе с терроризмом .

Основные дисциплины подготовки, заявленные РУС, – огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, а также IT-подготовка и военная журналистика .

История создания

Университет спецназа в Гудермесе был основан 1 августа 2013 года по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Первоначально университет назывался «Международный учебный центр сил специального назначения», и там планировалось готовить подразделения спецназа всех родов и видов войск и спецслужб России и других стран . Как сообщатет официальный сайт Университет спецназа, “Цель создания РУС — содействие государственным органам в подготовке сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан” .

Проект организации и строительства курировал бывшего члена элитной группы ФСБ «Альфа» и бывший помощник Главы ЧР Даниил Мартынов .

В августе 2017 года центр был переименован в «Российский университет спецназа» (РУС) .

В феврале 2024 года Рамзан Кадыров объявил, что «Российский университет спецназа» будет носить имя Владимира Путина .

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Примечания