Доброволец из Казани раскрыл информацию о подготовке в университете спецназа в Гудермесе

02 января 2024, 22:27

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В ходе подготовки в российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, говорится в дневнике не служившего в армии Расула Таспенова из Казани, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат".

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 13 декабря он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. 23 декабря 2023 года он отчитался об отправке очередной партии бойцов в зону военной операции на Украине.

Расул Таспенов ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. В армии не был, но решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк "Ахмат". Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагменты из которого опубликовало сегодня издание "Реальное время" в рамках цикла материалов "Дневник СВО Расула Таспенова".

По словам Расула, он приехал в Грозный в начале октября 2022 года, в городе отмечался праздник, "день города, вроде" и было очень много портретов Путина. (5 октября - день рождения Рамзана Кадырова, это же день отмечается день города Грозный, а 7 октября в Чечне проходят массовые акции по случаю дня рождения Владимира Путина - прим. "Кавказского узла"). В тот же день его зарегистрировали в мэрии и потребовали открыть карту ВТБ. "Я сказал, что в черном списке в этом банке. По моей карте 5 - 7 лет назад проходили сомнительные операции — так мне сообщили в банке. Говорит: без карты ВТБ получить выплаты за участие в СВО нельзя", - сообщил Расул. По его словам, карту ему открыли "через Минобороны".

После сбора в мэрии добровольце на "Газели" повезли на базу Российского университета спецназа в Гудермес. "Показалось, что «Газель» была резиновой. Сидели и стояли чуть ли не друг на друге. <...> На входе попросили выложить все содержимое вещмешков. Попросили сдать телефоны. Дали 10 минут, чтобы предупредить близких, что будем без связи" - отметил он.

По его словам, бойцов разместили в палатках, каждая на 30 человек. "Палатки такие огромные. В них около 15 двуярусных кроватей. Получается одна палатка на 30 человек. Таких палаток около восьми, все разной наполненности. Есть палатка с душевыми, есть со столовой, есть палатка с раковинами и постирочной комнатой. На территории лагеря есть турник, брусья, штанга, гантели. Есть ларек с очень высокими ценами и очень некачественной продукцией", - написал он.

Вечером, в день прибытия на базу Расула, приехала еще одна партия добровольцев. В час ночи всех повели на выдачу обмундирования.

По его словам на следующее утро бойцов повели на стрельбище, объяснили правила обращения с оружием. "Выдали автоматы без патронов. Объясняли, как перезаряжать и т.д. Когда мы более-менее усвоили урок, дали патроны, и мы зарядили магазины. Постреляли. Не по мишеням, а просто вперед. Наверное, чтобы мы просто привыкли к выстрелам", - отметил Расул.

После обеда добровольцев отвезли на курс теории. "Темой урока была засада. Сначала нам показали видеоматериалы, где были организованы засады. Разбирали основные ошибки. Петрович объяснил основные правила, как устраивать засады и как из них выходить. Все было более чем понятно. Он дал самый концентрат знаний. Все сопровождалось видеоматериалами. Было очень познавательно. Жаль, время пролетело очень быстро", - пишет Расул в своем дневнике.

Уже 8 октября бойцов "пригласили на подписание контрактов". "Дата стояла завтрашняя (9 октября). Получается, завтра мы уже улетаем. Народу прибывает много, размещать всех негде, поэтому как только набирается 200 человек — отправляют партию на СВО. Да и самолет берет максимум 200 человек", - говорится в дневнике.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

Перед обедом бойцы снова отправились на стрельбище "Посмотрел работу снайперов, пулеметчиков. Посчастливилось стрельнуть из РШГ (штурмовой гранатомет) и РПГ-7. После обеда нас построили и сообщили, что сегодня ночью поспать не получится, так как будет очень много дел", - сообщил он.

Затем у бойцов сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, если понадобится опознавать тела. Священник провел "религиозные мероприятия" для православных." Примерно через два часа нас всех снова построили, чтобы раздать по 50 тысяч рублей наличными. Раздача продолжалась примерно два часа. Нас 200 человек, все происходит медленно. После раздачи денег всех, кому нужно, повезли к банкомату. Я поехал тоже. Около половины ребят поехало. Возили КАМАЗами, сделали три рейса. Естественно, образовалась очередь. Банкомат всего один. Я закинул на карту деньги и все перевел жене Марине. Все происходило очень долго, банкомат многие купюры не принимал с первого раза", - пишет Расул.

После этого выдали телефоны и построили снова, чтобы компенсировать деньги, которые мы потратили на дорогу. Вызывали каждого по фамилии и выдавали деньги. "Разошлись по палаткам. Примерно в 3—4 часа ночи нас начали вызывать, чтобы выдать осеннюю одежду. Странно, но кому-то выдали куртку, а кому-то куртку и штаны. Мне выдали куртку и штаны. Выдали рации. Разошлись по палаткам спать. Сказали быть готовыми в 6 утра. Осталось спать пару часов", - написал он. После этого бойцов отправили в аэропорт Грозного для вылета в зону военной операции.

30 октября 2023 года глава Чечни заявил, что с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов.11 ноября 2023 Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроены свыше 9 тысяч жителей республики.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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