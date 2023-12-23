Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

23 декабря 2023, 07:48

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Из Грозного в зону военной операции на Украине отправлена новая группа бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 13 декабря он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%.

Из Грозного в зону проведения спецоперации на Украине вылетел самолет с очередной группой бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"С начала проведения специальной военной операции из Чеченской Республики на защиту интересов России отправились в Донбасс и на Украину 36 тысяч патриотов. Из них через Российский университет спецназа прошли более 15 500 добровольцев", – отметил он.

Напомним, 30 октября глава Чечни заявил, что с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов.11 ноября Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроены свыше 9 тысяч жителей республики.

"Кавказский узел" писал, что Кадыров многократно призывал жителей Чечни отправиться на военную операцию. В июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры республики. Рамзан Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

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