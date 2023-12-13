Кадыров заявил о перевыполнении в 15 раз плана мобилизации

13 декабря 2023, 18:42

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Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах Минобороны и Росгвардии, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации, Рамзан Кадыров заявил, что Чечня не будет принимать участие в частичной мобилизации, так как уже перевыполнила план на 254%. 30 октября глава Чечни заявил, что с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов.11 ноября Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроены свыше 9 тысяч жителей республики.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура", а 26 октября сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил сегодня глава республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии.

"Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - привело его слова РИА "Новости".

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию. 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря 2022 года опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

Напомним также, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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