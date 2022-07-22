Участие имамов в рекрутинге жителей вскрыло проблему нехватки силовиков в Чечне

22 июля 2022, 07:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участие чеченских имамов в компании по рекрутингу жителей для работы в силовых структурах Чечни говорит о том, что она стала непопулярной из-за спецоперации на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При поступлении на работу в силовые ведомства человек будет зачислен в запас, а затем поставлен перед фактом, что он обязан участвовать в спецоперации, полагают они.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне идет набор в батальоны Минобороны, будущим бойцам обещана зарплата от 50 тысяч рублей. Набор контрактников объявлен на фоне заявления Кадырова, пригрозившего адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину.

26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике будут сформированы четыре батальона Минобороны — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". Два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы, сообщило 28 июня агентство "Чечня сегодня". Требование о наборе в новые батальоны только из жителей Чечни может привести к созданию моноэтнических военных частей, другие республики Северного Кавказа захотят подхватить этот тренд, указал политолог Алексей Малашенко. По его мнению, формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне. Новые батальоны доверили формировать главе Чечни, поскольку в регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, а в республике такой опыт уже имеется, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

О фактах рекрутинга представителями местных муниципалитетов и религиозными деятелями сообщили онлайн-ресурсы, оппозиционные властям Чечни. В частности, речь идет об опубликованном 16 июня в YouTube аудиосообщении, в котором один из имамов мечети города Гудермес рассказывает подробности и детали того, как поступить в местную полицию. По его словам, не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти замену им.

Желающие должны обратиться лично к имаму, поскольку он получил указание подготовить 30 новобранцев в полицию из числа жителей района. Зарплату им обещают от 28 тысяч рублей, пояснил имам.

На другом аудио, опубликованном 17 июня в YouTube, предположительно глава одного из сел Курчалоевского района возмущается тем, что жители района, которые жалуются на безработицу, не хотят занимать рабочие места, созданные главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Создаются четыре батальона в Минобороны, 50 тысяч зарплата, офицерам — 100 тысяч рублей. А когда есть работа, остро нуждающиеся и малоимущие не идут работать", — сказал глава села.

Он также заявил, что до 30 человек из села могут быть трудоустроены, и призвал не бояться смерти, поскольку она "настигает даже тех, кто спит в своей постели". Аудиоролик завершается девизом: "Ахмат-сила".

"Кавказский узел" проверил релевантность перевода слов, озвученных на аудиороликах голосами, которые предположительно принадлежат имаму и главе села.

Чеченские светские и религиозные власти подключились к рекрутингу в силовые структуры в связи с дефицитом кадров, связанным с нежеланием жителей Чечни принимать участие в спецоперации на Украине, считает блогер Тумсо Абдурахманов.

"Что касается слов этого главы [села], а также рекламы работы в полиции — это, конечно же, дефицит кадров. Люди в Чечне не хотят [принимать участие в спецоперации], и все прекрасно понимают, что набор ведется именно для [участия в ней]. Власти пытаются скрыть свои искренние намерения и поставить людей перед фактом позже, когда им уже некуда будет деваться. Люди это понимают и не хотят оказаться в безвыходной ситуации", — заявил Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация необычная, поскольку ранее жителям Чечни было сложно устроиться на работу в силовые структуры, рассказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я слышал о рассылках, и человек, представляющийся там как глава администрации села, прямо оговаривал это — что появилась возможность бесплатно пойти в "Нефтяной полк", несколько подразделений перечислял. Они видят, что напрямую в Минобороны невозможно загнать людей, потери понятны, непопулярность идей понятна, что придется очень скоро отвечать, особенно в Чечне, где люди политизированы. Я думаю, под разными предлогами и в Росгвардию, и в "Нефтяной" соберут, скажут, что нужно пройти месячный карантин, погрузят и отправят на Украину, я не могу это подтвердить, это мои прогнозы", — заявил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он счел неуместными укоры со стороны чиновников в адрес нуждающихся в работе людей, поскольку это не та альтернатива, которую они ждут.

"Люди хотят на работу, но люди не хотят умирать и в подавляющем своем большинстве не хотят участвовать в [спецоперации]. Я не видел, чтобы кто-то проводил в Чечне исследования, не делал этого и я, но я убежден, что 95% людей вменяемые. <…> Люди хотят работать, но не хотят воевать ни на чьей стороне. Потому они готовы терпеть безработицу", — сказал Руслан Кутаев.

Несмотря на нехватку людей в силовых органах в связи с их мобилизацией, у чеченских властей достаточно резервистов из приближенных людей, считает аналитик.

"До меня доходили сведения, что приходили, буквально заставляли в первый месяц [начала спецоперации], мобилизовывали работников полиции, причем принудительно, и наверняка там не хватает людей, но при всем этом у чеченской власти достаточно резерва, чтобы в полиции и Росгвардии были "свои в доску" преданные люди. И здесь это уловка, если даже месяц он прослужит в полиции — это резерв, потом уже в последующей перспективе, если спецоперация на Украине затянется, они должны будут принять в ней участие. Сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Они признают, что за деньги брали на работу, и потому это будет резерв", — заключил Кутаев.

Предложение трудоустройства в силовые структуры поступает и от органов занятости населения, рассказал на условиях анонимности юрист из Чечни.

"Звонили [знакомому] безработному, стоящему на бирже труда, и предлагали вакансии в новых силовых структурах, в этих четырех батальонах — "Север", "Восток" и так далее", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До недавнего времени трудоустроиться в силовые структуры Чечни было очень затруднительно, отметил активист из Чечни на условиях анонимности.

"Действительно, до последнего времени некоторые молодые люди пытались устроиться на работу в полицию и не могли", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что работа в силовых структурах стала непопулярной среди местных жителей из-за спецоперации на Украине.

За возможность устроиться на работу в органы правопорядка Чечни и структуры близкие к подразделениям кадыровцев у претендентов требовали взятки в размере от 250-300 тысяч рублей, написал 17 июня в комментарии к материалу "Прокуратура нашла нарушения в работе госпиталя ветеранов войн в Чечне" на "Кавказском узле" пользователь Сody_moen.

"Доходило до 500 и выше, в зависимости от того, в какой отдел хотел устроиться желающий — участковая служба, уголовный розыск, отдел по борьбе с наркотиками и так далее", — заявил он.

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