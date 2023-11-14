Рамзан Кадыров. Фото: Грозный-Информ https://grozny-inform.ru/

14 ноября 2023, 20:27

Кадыров назвал число рекрутированных на военную службу жителей Чечни

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Более 9 тысяч жителей Чечни трудоустроены на военную службу после начала военной операции, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура".11 ноября он сообщил о первом построении нового батальона. 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов. 

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Глава парламента Чечни Магомед Даудов на совещании правительства Чечни отчитался о вкладе республики в военную операцию на Украине, сообщил Рамзан Кадыров. "Всего с начала СВО мы трудоустроили на военную службу свыше 9 тысяч жителей республики", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале по итогам совещания 13 ноября.

Днем ранее он сообщил, что в зону проведения специальной военной операции выехал "96-й полк оперативного назначения" Росгвардии, который возглавляет Магомед Тушаев. По его словам, это уже шестой выезд бойцов в зону военных действий на Украине. 

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию. 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря 2022 года опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме. 

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

 глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. В частности, об этом он сообщил 31 октября.  11 ноября, отчитываясь об отправке в зону военной операции очередной группы  он сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлены 15 тысяч добровольцев.

Примечание:

"Кадыров призвал жителей Чечни проверить сыновей на фронте", "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат", "Группа бойцов "Ахмата-1" отправлена в зону военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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