12 ноября 2023, 04:19

База стрелкового батальона имени Шейха Мансура открылась в Гудермесе

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Первое официальное построение личного состава стрелкового батальона имени Шейха Мансура министерства обороны Российской Федерации состоялось на новой базе в Гудермесе, где будет дислоцироваться подразделение, отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался 11 ноября в своем телеграм-канале об открытии в Гудермесе базы, где будет дислоцироваться стрелковый батальон имени Шейха Мансура министерства обороны Российской Федерации. По словам главы республики, уже состоялось первое официальное построение личного состава подразделения.

Кадыров заявил о гордости в связи с тем, что в Чечне "появился батальон, который будет носить имя Шейха Мансура, являвшегося настоящим лидером народов Кавказа". "Я убежден, что батальон имени Шейха Мансура станет одним из эффективных и достойнейших боевых единиц в структуре МО РФ. Этому будет способствовать и талант его командира, нашего дорого брата Руслана Геремеева", - написал он.

Напомним, что 11 ноября Рамзан Кадыров отчитался о том, что с начала специальное военной операции Чечня подготовила и отправила в Донбасс 15 тысяч добровольцев. Об этом он сообщил после отправки туда новой группы бойцов.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Бывшие бойцы "Вагнера" начали массово переходить в подразделения спецназа "Ахмат", сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы, а не собственную инициативу, сказал "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин.

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Примечание:

"Кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова", "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат", "Группа бойцов "Ахмата-1" отправлена в зону военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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