Военные эксперты оценили пополнение "Ахмата" бывшими вагнеровцами

31 октября 2023, 02:15

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Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" имеют большой боевой опыт и высокие боевые качества, отметил Александр Храмчихин. Пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы, а не собственную инициативу, считает Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", в подразделения спецназа "Ахмат" массово переходят бывшие бойцы "Вагнера", сообщил 28 октября командир "Ахмата" Апти Алаудинов. "Они и раньше переходили ко мне, "энное" количество бойцов периодически. А сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнера", - заявил он, не назвав числа присоединившихся бойцов. 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в состав подразделений спецназа "Ахмат" перешли более 170 бывших бойцов "Вагнера".

24 июня на фоне конфликта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Минобороны бойцы ЧВК взяли под контроль несколько объектов в Ростове-на-Дону, а вечером того же дня покинули город. 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет. Погибли 10 человек, которые были на борту, в том числе Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин (чьим позывным "Вагнер" была названа ЧВК). "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК "Вагнер" Ростова-на-Дону".

Военный эксперт Александр Храмчихин высоко оценил качества бывших бойцов Вагнера, которые пополняют ряды спецназовцев "Ахмата". «Качества боевые высокие. А насчет количества - трудно сказать, какое число бойцов вообще нужно для батальонов, формируемых в Чечне. Ведь туда и сейчас не только из Чечни, но и из других регионов поступают», - сказал он 30 октября корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Храмчихин отметил, что о выгодах для властей Чечни от пополнения бойцами "Вагнера" спецназа сейчас говорить рано.

Военный эксперт Василий Дандыкин также высоко оценивает качества бывших вагнеровцев. «Это, несомненно, люди, имеющие большой боевой опыт, особенно в штурмовых подразделениях. Пожалуй, в мире таких бойцов мало. Они были и в Артемовске (Бахмуте - прим. "Кавказского узла"), и в Попасной, и в Африке», - напомнил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что бойцы "Вагнера" пополняют не только ряды спецназовцев "Ахмата". "Многие были в Белоруссии. Были инструкторами в белорусской самообороне. И сейчас стали уходить. Но надо сказать, что не только в батальон "Ахмат" вагнеровцы идут. Они пополняют подразделения Росгвардии и МО в других местах. Ранее была встреча Путина с замминистра обороны Евкуровым и бывшим командиром ЧВК "Вагнер" по кличке «Седой». И в принципе было решено, что все военные из бывших подразделений "Вагнера", кто согласится, будут участвовать в СВО. Поэтому многие из них уже на фронте, в том числе в подразделениях "Ахмата", - рассказал Дандыкин.

Он считает, что руководство Чечни, пополняя батальон "Ахмат" вагнеровцами, выполняет указания федерального центра. «Вряд ли для самой республики это имеет значение. Тем более и ранее подразделения "Ахмата" пополнялись бойцами родом из других регионов. Эти подразделения в настоящее время интернациональны, там много русских и много кого ещё помимо, конечно, чеченцев. В Чечне на самом деле федеральный уровень подготовки спецназа. То есть планы принимались общероссийские», - подчеркнул Дандыкин.

Напомним, 1 мая Рамзан Кадыров сообщил, что рассматривает возможность создания собственной армии. Он отметил, что в состав этой армии войдут "патриоты, готовые отдать жизнь ради наведения порядка". "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал тогда глава Чечни.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный". То, что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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