Кадыров объявил о пополнении "Ахмата" 170 бойцами "Вагнера"

29 октября 2023, 19:53

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Более 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вошли в состав подразделений спецназа "Ахмат", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в подразделения спецназа "Ахмат" массово переходят бывшие бойцы "Вагнера", сообщил 28 октября командир "Ахмата" Апти Алаудинов. "Они и раньше переходили ко мне, "энное" количество бойцов периодически. А сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнера", - заявил он, не назвав число присоединившихся бойцов.

24 июня на фоне конфликта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Минобороны бойцы ЧВК взяли под контроль несколько объектов в Ростове-на-Дону, а вечером того же дня покинули город. 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет. Погибли 10 человек, которые были на борту, в том числе Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин (чьим позывным "Вагнер" была названа ЧВК). "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК "Вагнер" Ростова-на-Дону".

В очередной группе бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которые выразили желание продолжить службу в спецназе "Ахмат", более 170 человек, "имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках", сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"К слову, заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру", - написал он.

Напомним, 1 мая Рамзан Кадыров сообщил, что рассматривает возможность создания собственной армии. Он отметил, что в состав этой армии войдут "патриоты, готовые отдать жизнь ради наведения порядка". "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал тогда глава Чечни.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный". Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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