Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону

24 августа 2023, 16:01

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24 июня 2023 года возглавляемая Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» захватила Ростов-на-Дону. В течение почти суток вагнеровцы фактически контролировали город и покинули его после получения гарантий безопасности. Владимир Путин назвал мятеж Пригожина предательством, однако ни сам Пригожин, ни члены его ЧВК не были арестованы, уголовные дела были закрыты. 23 августа 2023 года Пригожин погиб в авиакатастрофе. О том, что происходило в Ростове в июне 2023 года - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Вечером 23 июня основатель "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Он заявил, что вагнеровцы начинают «марш справедливости» .

В ночь с 23 на 24 июня в Ростове-на-Дону полиция объявила план "Крепость", есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с Луганской и Донецкой областями, писало издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом источник уточнил, что "кипиша нет, просто состав поднят и вызван". Официального комментария от ГУ МВД по Ростовской области по данному вопросу нет.

ФСБ, Национальный антитеррористический комитет и Генпрокуратура сообщили , что на создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (279 УК РФ). Заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что группе "Вагнер" необходимо остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации .

Что происходило в Ростове ночью 24 июня

Около полуночи Telegram-каналы начали публиковать фотографии и видео из центра Ростова-на-Дону, на которых была видна военная и специальная техника. Так, Телеграм-канал Brief опубликовал сюжет с как минимум одним бронетранспортером, стоящим возле галереи "Астор", бронеавтомобилями Росгвардии, а также проезжающий автомобиль полиции со включенными проблесковыми маячками. Telegram-канал "Привет, Ростов" сообщал, что техника находится рядом со штабом Южного военного округа на Буденновском проспекте. Сам проспект перекрыт для движения на отрезке от улицы Горького до улицы Пушкинской в обе стороны. Также канал сообщал, что было парализовано движение в центре города на Ворошиловском проспекте. Telegram-канал "База" сообщал, что в Ростовской области в небо подняты вертолеты.

В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале. "Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", – написал ночью губернатор .

Общественный транспорт работает, но при этом изменены маршруты по центру города, добавил он. "Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно", – отметил Голубев.

По сообщениям РИА «Новости» в 04.00 мск обстановка в центре Ростова-на-Дону, была спокойная, частично перекрыты некоторые улицы. В частности, перекрыто движение по одной стороне Буденновского проспекта, на части Пушкинской улицы .

Перекрыто движение транспорта по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Автомобили разворачивают. На въезде в город усилены меры безопасности, машины пропускают по одной полосе, грузовики проверяют, пишет ТАСС .

При этом, как писала Русская служба ВВС, «Судя по сообщениям местных СМИ и тому, что рассказал Би-би-си ростовчанин, живущий неподалеку от штаба ЮВО, никаких боев в городе не происходило — колонны бойцов вошли в центр без какого-либо сопротивления со стороны силовиков», - писало издание. BBC привело примеры:утром в Ростове дворники начали убирать улицу, не замечая людей в камуфляже вокругh ; вооруженные люди покупают завтрак 3, а в воротах местного цирка припарковался танк .

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал в своем Telegram-канале, что администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения его жизнедеятельностиh

Рано утром 24 июня 2023 года губернатор Ростовской Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. Он призвал жителей области не выезжать на трассу "Дон". "Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон"! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки", - написал он .

Около 7 утра 24 июня 2023 года Пригожин объявил, что его сторонники захватили военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром. На кадрах Пригожин показан стоящим около здания, за его спиной видны военные с автоматами. "Мы находимся в штабе, 07.30 [мск] утра. Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром", – сказал он.

Военные самолеты вылетают с аэродрома для выполнения боевых задач в зоне спецоперации на Украине, по штатному расписанию, добавил он. "Все, что мы сделали, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам", – пояснил Пригожин.

"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон" на фоне сообщений о перекрытии нескольких участков трассы под Ростовом-на-Дону. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области открыт альтернативный путь движения в обход трассы М-4 "Дон". "В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград. Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон" по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону" .

Разговор Пригожина с Евкуровым

Около 7 утра 24 июня 2023 года в Telrgram-канале "Разгрузка Вагнера” было опубликовано видео разговора Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Видео сопровождается аннотацией "ЧВК Вагнер в штабе ЮФО в Ростове" .

Пригожин сообщил Евкурову и Алексееву, что будет сбивать воздушные средства Минобороны. "Собьем все, если будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям", - заявил глава "Вагнера". Он обвинил представителей Минобороны и Генштаба в том, что их силы "только что развалили автобус с людьми". Евкуров ответил Пригожину, что в первый раз слышит об этом, и стал говорить с Пригожиным в спокойной и совещательной манере, задав вопрос, каким тот видит выход из ситуации. "Ну давайте думать, что делать-то будем?" - говорит Пригожину на видео Евкуров.

Тогда Пригожин озвучил требование о встрече с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. "Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем на Москву", - заявил он. На просьбу Евкурова "своих отсюда вывести" Пригожин ответил отказом: ”Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь".

На вопрос Евкурова, уверен ли Пригожин в правильности своих действий, глава "Вагнера" ответил: "Абсолютно правильно. “Мы спасаем Россию" .

Что сказали Путин и Кадыров

В 10.00 мск Президент России Владимир Путин выступилhttps://www.caucasianknot.com/articles/389949 с обращением к россиянам. "[Ситуация в Ростове-на-Дону] остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", – привело сегодня РИА "Новости" его слова. "Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", – сообщил ПутинП .

Также Путин отметил, что вооруженные силы получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу, заявил он. "То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – сказал Путин.

После выступления Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров также подверг критике основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил о выдвижении чеченских силовиков в зоны напряженности."Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", – подчеркнул он.

Кадыров также обратился к российским военнослужащим с призывом не поддаваться на призывы организаторов мятежа. "Происходящее – это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", – написал Кадыров . Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали в зоны напряжённости, отметил он. "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров.

В 14.19 мск телеграм-канал издания Readovka сообщил, что в Ростов-на-Дону въезжают автомобили подразделения "Ахмат", сообщил "Кадры публикуют очевидцы", - говорится в сообщении. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого виден в потоке гражданских автомобилей тонированный пикап с синим номерным знаком "Ахмат" и кодом региона Чеченской Республики - 95.

Ростов, день 24 июня 2023 года

Около 14.30 года в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, и началось движение военной техники ЧВК "Вагнер", сообщает "Лента.ру". "Людей попросили покинуть Буденновский проспект в центре города — туда въехала военная техника. Движение прямо возле штаба Южного военного округа (ЮВО), занятого бойцами ЧВК "Вагнер". Был слышен взрыв", — приводит издание слова своего корреспондента .

Согласно сообщению анонимного телеграм-канала Don Mash, около штаба ЮВО "прогремело два взрыва", и бойцы "Вагнера" потребовали, чтобы люди "отошли минимум на два километра от здания"h .

Около 14.00 поступили сообщения от очевидцев с утверждением, что вагнеровцы начали устанавливать в центре города шлагбаумы из противотанковых мин. Источник в силовых структурах подтвердил «Кавказскому узлу» эту информацию.

Выезд из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога закрыт и заминирован, сообщал анонимный телеграм-канал Baza. "Предположительно, участники ЧВК "Вагнер" перегородили дорогу фурой, а затем расставили мины. У выезда дежурят несколько военных автомобилей и вооруженные люди", - говорится в сообщении. "Вот, всё перекрыли, и тут прям разложены мины. То есть вообще проехать никак нельзя. Они разложили мины через всю дорогу, цепочкой", - говорит за кадром женщина, снимающая видео .

Ближе к 17:00 в Ростове-на Дону собирались люди на пересечении Буденновского и Пушкинской, горожане фотографировались на танке. Горожан в этом районе было много, несмотря на предостережения властей об опасности, а вагнеровцы остались на улицах вопреки призыву сложить оружие.

Вечером 24 июня 2023 года власти Ростовской области приняли решение ограничить въезд в регион. "Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет", – привело сообщение пресс-службы губернатора РИА "Новости" .

Марш-бросок отрядов Пригожина в сторону Москвы

В то время когда одна группа Вагнеровцев вместе с Пригожиным захватила Ростов-на Дону, другие группы в колоннах с танками, комплексами ПВО «Стрела-10», бронемашинами, военными и гражданскими грузовиками и пикапами двигались в сторону Воронежа . Эти группы на объездной дороге вокруг Воронежа и были атакованы ударными вертолетами, ,боевики открыли ответный огонь .За день мятежа вагеровцами были сбиты самолет-командный пункт Ил-22М и шесть вертолетов, были захвачены автомобиль с защитой от мин и засад КамАЗ-435029 «Патруль-А» и бронеавтомобиль «Тигр-М» . От одной из ракет пострадала нефтебаза на окраине Воронежа. Еще один снаряд взорвался во дворе жилого комплекса.

«Вагнер» покидает Ростов

Около 21.00 24 июня 2023 года Евгений Пригожин сообщил, что сворачивает движение колонн после переговор с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко и получения определенных гарантий. "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", говорится в аудиосообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

Отряд вагнеровцев стал готовиться к отходу из центра Ростова-на-Дону, сообщило издание 161.ru

Отъезд бойцов ЧВК "Вагнер" из города проходил при большом скоплении молодежи. Как следует из фотографий и видео 161.ru с места событий, многие ростовчане провожают вагнеровцев в приподнятом настроении, они снимают видео и выражают поддержку бойцам. "Пацаны, загружаемся, едем домой", - звучат слова одного из бойцов на видео, опубликованного в 21.05 на сайте издания .

На кадрах видно, что прохожие выражали поддержку вагнеровцам. Собравшиеся у военных автомобилей люди кричали "ура" и "молодцы". Прохожие фотографировались с бойцами ЧВК "Вагнер", делали селфи на фоне военной техники и провожали аплодисментами бойцов, которые грузятся в автомобили .

Много ростовчан также собралось у здания цирка, где весь день в воротах стоял танк. Отъезд танка они сопроводили аплодисментами, также собравшиеся пожимали руки бойцам, фотографировались с ними и активно снимали на телефоны, как уезжает танк и другая техника, следует из видео в Telegram-канале "Блокнот-Ростов" .

Поздно ночью ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону .

Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. "Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области", - добавил он . Видео, на котором Пригожин и сопровождающие его бойцы ЧВК покидают штаб, опубликовано в телеграм-канале РИА "Новости". На нем видна группа одетых в камуфляж мужчин, которые выходят из здания штаба, проходят по двору и садятся в черный джип. Еще одна группа бойцов находится в это время за забором штаба.

Позже стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» из пункта дислокации в Ростове и Ростовской области, куда они прибыли для подавления мятежа, возвращаются в зону военной операции,

Последствия мятежа Пригожина

25 июня 2023 года власти Ростовской области отменили ограничения на проезд по трассам, введенный из-за мятежа Евгения Пригожина.

По сообщению мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, что после проезда военной техники по улицам Ростова-на-Дону повреждено больше всего поврежден был проспект Буденновский. Ущерб от действий ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону составил по меньшей мере 92,5 миллиона рублей. По его словам, военная техника повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуаров, пострадали стрелки трамвайных путей. Ростовская мэрия отчиталась, что восстановительные работы полностью завершены, они обошлись в 28,8 миллиона рублей, сообщило сегодня RTVI, цитируя ответ чиновника на журналистский запрос.

"Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление, по предварительным данным, необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин", - заявил он.

Позже оружие и боеприпасы, оставленные бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, обнаружены и изъяты полицией. В числе изъятого есть ручные пулеметы Калашникова, БТР, УАЗ "Патриот", противотанковые мины, гранатометы, автоматы, тротиловые шашки, пулеметные ленты и патроны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью «Коммерсанту» назвал информацию о том, что ростовчане поддерживали "вагнеровцев" в день мятежа инсинуациейсамих бойцов ЧВК, одетых в гражданскую одежду .

Смерть Пригожина и командиров "Вагнера"

24 июня 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

Дело против Пригожина был прекращено после его прибытия в Белоруссию. Также было прекращено дело участников вооруженного мятежа. «По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено», сообщало РИА «Новости»В

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщила пресс-служба МЧС. Десять человек, которые были на борту, погибли. Самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург . В числе пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета были люди с именами Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщил "Интерфакс" .

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