Ростовские силовики приведены в боевую готовность на фоне конфликта Пригожина и Минобороны

24 июня 2023, 00:53

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В Ростове-на-Дону объявлен план "Крепость", МВД и Росгвардия приведены в боевую готовность, пишут местные СМИ со ссылкой на источники. В центре города около здания Южного военного округа замечена военная техника и автомобили Росгвардии. Накануне Евгений Пригожин обвинил министерство обороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК "Вагнер" и заявил, что пойдет разбираться. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в организации мятежа.

В ночь с 24 на 24 июня в Ростове-на-Дону полиция объявила план "Крепость", есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР, пишет 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом источник уточнил, что "кипиша нет, просто состав поднят и вызван". Официального комментария от ГУ МВД по Ростовской области по данному вопросу нет.

Телеграм-канал Brief публикует фотографии и видео из центра Ростова-на-Дону, на которых можно увидеть один бронетранспортер, стоящий возле галереи "Астор", бронеавтомобили Росгвардии и проезжающий автомобиль полиции со включенными проблесковыми маячками.

По данным телеграм-канала "Привет Ростов", техника стянута рядом со штабом Южного военного округа на Буденновском проспекте. Сам проспект перекрыт для движения на отрезке от улицы Горького до улицы Пушкинской в обе стороны. Также канал сообщает, что парализовано движение в центре города на Ворошиловском проспекте.

Телеграм-канал "База" сообщает сегодня, что в Ростовской области в небо подняты вертолеты.

По данным русской службы BBC, на трассе "Дон" выставлены блокпосты, техника находится в режиме готовности, приказа о ее выдвижение пока не было.

В Молькино, где находится база ЧВК "Вагнер", объявлен полный сбор и боевая готовность, по тревоге поднят ОМОН ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает правозащитная организация "Гулагу.нет" со ссылкой на собственный источник.

Евгений Пригожин обвинен в организации вооруженного мятежа

Накануне, вечером 23 июня в телеграм-каналах, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, распространилось его заявление, в котором он обвинил министерство обороны Российской Федерации в обстреле позиций ЧВК в Донбассе. Пригожин заявил, что хочет разобраться в ситуации, для чего вместе с бойцами "Вагнера" пойдет "разбираться", не уточнив, куда. При этом он предложил присоединиться. Позднее он добавил, что "это не военные переворот, а марш справедливости". "Наши действия никак не мешают войскам", - сказал он в аудио-сообщении в телеграм канале "Пресс-служба Пригожина". Затем он добавил, что большинство военных его поддерживают.

Министерство обороны Российской Федерации назвало "информационной провокацией" "распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". По данным ведомства, они не соответствуют действительности.

Следом отреагировал Национальный антитеррористический комитет, который также сообщил, что "Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований". Также, по данным НАК, ФСБ России возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. При этом не уточняется, о какой статье Уголовного кодекса РФ идет речь.

Сегодня, 24 июня Генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила, что против Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ. "Его действия будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован "обо всех событиях вокруг Пригожина" и добавил, что "необходимые меры принимаются", пишет "Интерфакс".

К бойцам ЧВК "Вагнер" обратился генерал Сергей Суровикин. Он призвал их остановиться. "Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего", - сказал он. Обращение Суровикина выложил в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В видео, записанном на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 6 мая Пригожин попросил Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций "Вагнера" в Артемовске под контроль батальона "Ахмат". В тот же день Кадыров попросил перебросить на эти позиции чеченских бойцов. 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни", а 31 мая сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал сегодня видеообращение к Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат".

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