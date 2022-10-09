Кадыров поддержал назначение Суровикина

09 октября 2022, 05:09

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По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал Сергей Суровикин исправит в лучшую сторону ситуацию в зоне проведения специальной военной операцией.

Как писал "Кавказский узел", генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией, 8 октября был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции в Донбассе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 8 октября отреагировал на назначение генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. В своем Telegram-канале он отметил, что лично знаком с Суровикиным "уже почти 15 лет" (1,1 миллион просмотров публикации на 04.00 мск сегодня, 9 октября и 6878 комментариев).

"Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего", - написал Кадыров.

Он также выразил уверенность, что Суровикин "в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО".

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров резко раскритиковал Минобороны России за просчеты в СВО. В частности, после сообщения Минобороны об отводе войск из Красного Лимана Кадыров обрушился с критикой на генерала, который, по данным главы Чечни, руководил на этом направлении, а также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. Очередная порция критики Кадыровым Минобороны России за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля и не случайно так стремительно растиражирована в медиапространстве, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

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