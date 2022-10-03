Эксперты усмотрели руку Кремля в нападках Кадырова на ведомство Шойгу

03 октября 2022, 19:38

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Очередная порция критики Кадыровым Минобороны России за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля и не случайно так стремительно растиражирована в медиапространстве, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Вероятность применения Россией ядерного оружия в соответствии с призывом главы Чечни эксперты сочли крайне низкой.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул сегодня, что глава региона вправе высказывать свое мнение, однако эмоции при этом неуместны.

Военные эксперты назвали заявления Кадырова раздражающими для Минобороны

Среди высшего офицерского состава Минобороны России, которое возглавляет Сергей Шойгу, слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, считает военный эксперт Александр Храмчихин. "Она отрицательная, по моему мнению. Я думаю, что Кадыров сделал заявление неспроста. Во-первых, Кадыров – медийный человек, он самый молодой в российской политической элите, и поэтому он лучше включен в публичное Интернет-пространство. Он лучше всего чувствует общественные настроения, он говорит и пишет то, что хочет услышать, прочитать большая часть населения, поэтому популярность Кадырова растет бешеными темпами. При этом очевидно, что Кадыров получил разрешение на вот это вот [публичные заявления] в высших кругах – тем более, что высказывания пошли на федеральные каналы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Храмчихин.

Слова Кадырова не деморализуют низший офицерский состав, который находится на передовой, уверен Храмчихин. "Думаю, что большая часть низшего офицерского состава аплодирует стоя", - сказал эксперт.

Ранее Кадыров уже критиковал руководство Минобороны, напомнил Храмчихин. "Кадыров отражает мнение низов – как гражданских, так и армейских. Силовики как раз подвергаются [Кадыровым] критике. Кадыров – лидер низового общественного мнения и тех, кто с ним согласен наверху, тех, кто хочет воевать "по-нормальному", - сказал Храмчихин.

Кадыров не впервые выступил с критикой решения Минобороны. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. 11 сентября Кадыров обвинил Минобороны в ошибках, допущенных в Харьковской области. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков считает, что Кадыров взбудоражил генералитет Минобороны, высказывая при этом часть мнений военных. "Вероятно, реакция [Кадырова] вызвала истерику в генеральских кругах, потому что Кадыров зачастую выдает реакцию определенных кремлевских элементов типа (директора Национальной гвардии России (Росгвардии), генерала) Золотова. Думаю, что генералов это настораживает. Из генералов сейчас начнут делать козлов отпущения", - предположил Гудков.

Высказывания Кадырова продиктованы высшим руководством Кремля, однако сам Кадыров не пользуется популярностью среди военных, считает Гудков. "Кадыров не действует самостоятельно. Кадыров ненавистен силовикам, ФСБ и далее", - заявил Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что в Минобороны недовольны высказываниями Кадырова. "Не думаю, что Минобороны понравятся [высказывания Кадырова]. У него есть противники. "Кадыровцы" многим неприятны, тем более, что это частная армия, а Кадыров – ее руководитель. Они ["кадыровцы"] бросают вызов Генштабу и в целом военным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Фельгенгауэр.

Кадыров не представляет мнения силовых структур, уверен спикер. "Если Кадыров нападает на Генштаб, то вряд ли он может представлять группу силовиков, сторонников более жесткой линии, пытающихся влиять на ход военной операции", - сказал Фельгенгауэр.

Кадырову не стоит критиковать Минобороны, считает военный эксперт Василий Дандыкин, так как это прерогатива президента. "Есть главнокомандующий. И его прерогатива – критиковать. Министр обороны, начальник Генштаба – федеральная власть. Но очевидно, что к критике [Путин] прислушивается. Порой ситуация вынуждает делать заявления. Но еще раз отмечу: критиковать – прерогатива президента", - указал он.

Кадыров может критиковать действия российской армии, о чем сказал Песков, напомнил Фельгенгауэр. "Как объяснил Песков, Кадыров, как руководитель региона, имеет право [на критику] и распространение информации. Каким образом тут нарисовался Пригожин, непонятно", - усмехнулся Фельгенгауэр.

Бизнесмен Евгений Пригожин в своем Telegram-канале 1 октября прокомментировал заявление Кадырова "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги"". В следующем сообщении, он отметил, что " эти заявления – не критика (в адрес Минобороны - Прим. "Кавказского узла") , а проявление любви и поддержки".

Кадыров и Пригожин, которые оба высказались по ситуации с Красным Лиманом, являются, тем не менее противовесом, указал Гудков. "Пригожин нужен для того, чтобы сдерживать в узде Кадырова – чтобы не было «эксклюзивчика», ведь Кадыров действует там, где власть брезгует. Проще говоря, противовесом Кадырову является Пригожин, а Пригожин – Кадырову. Разделяй и властвуй! Тем не менее, они могут и друг другу симпатизировать", - отметил Гудков.

Кадыров является харизматичным лидером, но на его фоне появился и Пригожин. указал Дандыкин. "Это два харизматичных лидера. Пригожин появился на информационном пространстве совсем недавно – в отличие от Кадырова", - сказал Дандыкин.

Эксперты назвали использование ядерного оружия Россией маловероятным

Дандыкин считает, что ядерное оружие может быть применено "главнокомандующим при особой опасности", однако это маловероятно: Россия в состоянии вести боевые действия обычным оружием. "Ситуация серьезная. При нападении на Россию со стороны НАТО или угрозах вполне вероятно, что ядерное оружие может быть использовано. Но у России есть достаточно сил, чтобы решить свои вопросы обычным вооружением", - сказал Дандыкин.

Угрозы применения ядерного оружия нет, уверен Фельгенгауэр."Элемент военного положения уже присутствует. Ядерным оружием угрожают, но его смысл – сдерживание угроз. Его применение выглядит маловероятным", - сказал Фельгенгауэр.

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