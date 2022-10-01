Рамзан Кадыров. Фото ЧГТРК "Грозный", https://grozny.tv/news/main/47261

01 октября 2022, 18:11

Кадыров предложил ввести военное положение и использовать ядерное оружие

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни раскритиковал Минобороны России за ситуацию в Красном Лимане и предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также использовать ядерное оружие.

"Кавказский узел" писал, что глава Чечни уже не впервые критикует решения Минобороны России. Так, 22 сентября Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Он заявил, что что этот обмен состоялся на украинских условиях. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, подробности об этом изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана (город в Донецкой области - Прим. "Кавказского узла") на более выгодные рубежи, процитировало сегодня ТАСС сообщение Минобороны России.

Рамзан Кадыров раскритиковал эти и предшествовавшие им решения и действия Минобороны. "Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", - написал глава Чечни сегодня в своем Telegram-канале, обрушившись с гневной критикой на Генштаб ВС России и на командира, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении.  

Глава Чечни также предложил использовать на Украине более радикальные меры. "Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - заявил Кадыров, призвав не оглядываться "на западно-американское сообщество".

Пост Кадырова, опубликованный в 16:49, набрал к 18:00 более 130 тысяч одобрительных оценок, включая "лайки", "аплодисменты", "огонь" и "сердечко", и более 23 тысяч комментариев. Авторы многих комментариев предложили назначить Кадырова руководителем Минобороны России вместо Шойгу.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке очередной группы добровольцев на Украину.  30 сентября он сообщил, что группа добровольцев отправилась на Украину из аэропорта Грозного после подготовки в Российском университете спецназа. Среди целей военной операции на Украине он выделил борьбу с "противоестественными ценностями".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Кадыров предложил мобилизовать половину штата силовых ведомств России", "Юристы объяснили противоречие заявления Кадырова указу Путина о мобилизации", "Политологи назвали уловкой призыв Кадырова мобилизовать половину российских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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