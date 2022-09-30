Новая группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни

30 сентября 2022, 21:03

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Группа добровольцев отправилась на Украину из аэропорта Грозного после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Среди целей военной операции на Украине он выделил борьбу с "противоестественными ценностями".

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке очередной группы добровольцев на Украину. 27 сентября он сообщил, что зону проведения специальной военной операции в Донбассе отправилась вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы, днем ранее туда же уехала первая группа "Юг-Ахмата".

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы "элитных специальных подразделений", а именно полка "Север" и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. 16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

Очередная группа добровольцев отправлена сегодня из аэропорта Грозного на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Пройдя ускоренную подготовку в Российском университете спецназа, они пополнят ряды многотысячной армии России", - написал Кадыров.

По его словам, при отправке бойцов председатель парламента Чечни Магомед Даудов и начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов напомнили "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". "Противоестественные ценности, которые преподносит Запад как прогрессивные, не должны пересечь наши границы", - подчеркнул Кадыров.

Как следует видеозаписи, которая размещена в канале Кадырова, Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций".

"Кавказский узел" писал, что в 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов — как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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