Кадыров призвал регионы к самомобилизации для отправки бойцов на Украину

15 сентября 2022, 13:47

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Российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, заявил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

Российские регионы могут быть инициаторами "любых начинаний", в том числе самомобилизации для отправки бойцов на Украину, заявил сегодня Рамзан Кадыров. "Одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация". Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.

Каждый губернатор должен "доказать свою готовность помочь государству […] не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями", высказал мнение глава Чечни.

"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество... Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!" – написал Рамзан Кадыров.

Напомним, в мае Кадыров уже заявлял, что нет необходимости объявлять мобилизацию в России, но гражданам страны стоит самим мобилизоваться из-за ситуации на Украине. "Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента", - сказал он тогда.

Отметим, Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину подготовленных в Гудермесе добровольцев, в том числе из других регионов России. При этом Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, указал военный эксперт Александр Храмчихин. "Сейчас много регионов отправляют добровольческие батальоны на Украину. Объемы не всегда известны. Но это происходит в половине регионов как минимум. Стоит отметить, что это однозначно добровольческие отряды", - сказал он.

Из Чечни отправляется больше всего бойцов, не согласились военные эксперты Василий Дандыкин и Геннадий Гудков. "Массово едут жители самых нищих, обездоленных регионов. Чечня, к сожалению, в их числе", - пояснил Геннадий Гудков.

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