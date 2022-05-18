Кадыров призвал к добровольной мобилизации

18 мая 2022, 13:31

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Необходимости объявлять мобилизацию в России нет, но гражданам страны стоит самим мобилизоваться из-за ситуации на Украине, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Об отправке очередного отряда из 200 добровольцев он сообщил, в частности, 5 мая. Людей привлекли обещанием крупных выплат или принуждением, предположили тогда пользователи соцсети.

Мобилизация в России не нужна, жители страны должны мобилизоваться самостоятельно заявил Рамзан Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

"Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства", - цитирует сегодня Кадырова РИА "Новости".

Отметим, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Контракт, подписанный по принуждению, не имеет юридической основы, пояснила "Кавказскому узлу" ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. "Людей, которые не являются военными и не служат в силовых структурах, [формально] не могут заставить подписать контракт и воевать, если сами они этого не хотят. Могут уговорить премиями, медалями, орденами. Военная служба – это дело добровольное. Если какой-то контракт подписывался обманным путем, то любое заявление об этом делает этот документ юридически недействительным", - сказала она.

Военный, заключивший контракт, может разорвать его, написав рапорт об отказе от участия в боевых действиях за пределами страны, так как не объявлены ни военное положение, ни мобилизация, подтвердил "Кавказскому узлу" ведущий юрист электронного ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на в зону военной операции. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями. "Будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, похищения, угрозы. В подавляющем большинстве «добровольцы» - это люди, которые не имели отношения к силовым структурам", - отметил Кутаев.

Журналистам и правозащитникам не дают информации, могут ли жители Чечни отказаться от участия в спецоперации, сказала в марте председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Если отказаться, будут тяжелые последствия, в том числе для семьи… Но точно знаю, что есть люди, которые едут добровольно, но за деньги", - пояснила правозащитница.

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