Более 13 тысяч заявлений подали жители Чечни на возмещение ущерба после наводнения

Комиссия по оценке ущерба, нанесенного наводнением в Чечне, получила более 13 тысяч заявлений от жителей республики на возмещение ущерба.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 апреля более 12 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи поступило от жителей Чечни, чье имущество было повреждено во время наводнения.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Более 13 тысяч заявлений на возмещение ущерба поступило от жителей Чечни, чье имущество было повреждено и уничтожено во время наводнения, пишет 13 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике.

Ведомство напомнило, что в Чечне применяется упрощенный подход к оказанию финансовой помощи пострадавшим гражданствам. Кроме того, сообщается, что в настоящее время подтопленных домов и участков в республике нет.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

