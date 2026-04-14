×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:36, 14 апреля 2026

Более 13 тысяч заявлений подали жители Чечни на возмещение ущерба после наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссия по оценке ущерба, нанесенного наводнением в Чечне, получила более 13 тысяч заявлений от жителей республики на возмещение ущерба.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 апреля более 12 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи поступило от жителей Чечни, чье имущество было повреждено во время наводнения.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Более 13 тысяч заявлений на возмещение ущерба поступило от жителей Чечни, чье имущество было повреждено и уничтожено во время наводнения, пишет 13 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике.

Ведомство напомнило, что в Чечне применяется упрощенный подход к оказанию финансовой помощи пострадавшим гражданствам. Кроме того, сообщается, что в настоящее время подтопленных домов и участков в республике нет.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:58, 14 апреля 2026
Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
Все события дня
Новости
00:54, 13 апреля 2026
Родственники Арцуева потребовали личного приема у руководства силовых структур
Наводнение в Чечне. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/v-chechne-v-rezultate-navodnenij-postradalo-bolee-4-tys-domov
03:40, 11 апреля 2026
Более 2600 домов повреждено в Чечне во время наводнения
Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:09, 10 апреля 2026
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"
Обыск. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 10 апреля 2026
Обыск в "Новой газете" продлился 13 часов
00:57, 10 апреля 2026
Защита уроженца Чечни добилась пересмотра дела о конфликте в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане, начало апреля 2026 года. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану.
13 апреля 2026, 23:54
Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков

Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
13 апреля 2026, 20:28
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
13 апреля 2026, 17:40
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше