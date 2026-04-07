Число погибших при наводнении в Дагестане выросло до шести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело пожилой женщины, которая в течение трех суток числилась пропавшей, обнаружено в Мамедкале. Пенсионерка стала шестой жертвой разрушительного наводнения.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. Пострадавшие от наводнения жители поселка Мамедкала Дербентского района пожаловались на равнодушие властей и плохую организацию волонтерской помощи. Сегодня общее число постралавших достигло 6200 человек пострадали в результате наводнения в Дагестане, в пунктах временного размещения находятся более 700 человек.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". На 6 апреля было официально подтверждено пять летальных случаев: близ Мамедкалы было найдено тело пятилетней девочки, которая ранее пропала вместе со своей бабушкой, также в больнице умерли двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля, унесенного течением с трассы. Кроме того, в дагестанском селе Кирки Кайтагского района 5 апреля оползень снес жилой дом, погибла местная жительница Кистаман Мазанова.

Останки женщины нашли под завалами на территории упраздненного села Михайловка, которое входит в состав Мамедкалы, сообщил со ссылкой на главу Центра управления регионом Исрафила Исрафилова ТАСС.

Пропавшую пенсионерку искали в течение как минимум трех дней. Ранее сегодня днем к ее поискам подключились кинологи, отмечал Telegram-канал “Спросите у Расула”.

Погибла 70-летняя Аминат Мусаева пропала из своего дома на Красноармейской улице, предположительно ее могло унести течением. Мусаева - последняя из тех, кто числился пропавшим в Мамедкале. “Поиски всех пропавших людей в поселке завершены”, информирует “Сапа”.

Таким образом общее количество жертв наводнения в Дагестане достигло шести, передает со ссылкой на представителя пресс-службе администрации района “Интерфакс”.

В ближайшие дни в Дагестане вновь ожидается ухудшение погоды - республиканская гидрометеослужба проинформировала, что 8-9 апреля в районах республики местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. На реках прогнозируется “повышение уровней воды до неблагоприятных отметок”, в горных районах - “сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег”, а также сход селей, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте сегодня в течение дня и ближайшей ночью осадков не ожидается.