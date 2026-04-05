×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:54, 5 апреля 2026

Жительница Дагестана погибла после схода оползня

Разрушенный дом в селе Кирки. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Запира Гасанова от 05.04.26, https://t.me/ZapirGasanov/18275.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Кирки Кайтагского района Дагестана оползень снес жилой дом, погибла местная жительница. Еще два дома повреждены, пяти домам угрожает разрушение.

В селе Кирки Кайтагского района из-за ливней произошел оползень. Один человек числится пропавшим без вести, сообщил глава района Запир Гасанов. По его данным, сошедшая масса разрушила полностью один дом, еще два повреждены. Есть угроза для пяти зданий.

В другом сообщении он указал, что погибла Кистаман Мазанова и выразил сообщение семье погибшей. "Администрация Кайтагского района готова оказать всю необходимую поддержку семье Мазановой Кистаман Абдулхаликовны", - написал глава района.

Telegram-канал "Тут Дагестан" также опубликовало видео, на котором мощный поток сносит дом.

Управление Следкома России по Дагестану сообщило в своем Telegram-канале об уголовном деле по статье  109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. Сегодня дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Маджалис, где находится администрация Кайтагского района, дождь, который ближайшей ночью усилится до сильного. Завтра ожидается слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Показать больше