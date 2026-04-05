Жительница Дагестана погибла после схода оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Кирки Кайтагского района Дагестана оползень снес жилой дом, погибла местная жительница. Еще два дома повреждены, пяти домам угрожает разрушение.

В селе Кирки Кайтагского района из-за ливней произошел оползень. Один человек числится пропавшим без вести, сообщил глава района Запир Гасанов. По его данным, сошедшая масса разрушила полностью один дом, еще два повреждены. Есть угроза для пяти зданий.

В другом сообщении он указал, что погибла Кистаман Мазанова и выразил сообщение семье погибшей. "Администрация Кайтагского района готова оказать всю необходимую поддержку семье Мазановой Кистаман Абдулхаликовны", - написал глава района.

Telegram-канал "Тут Дагестан" также опубликовало видео, на котором мощный поток сносит дом.

Управление Следкома России по Дагестану сообщило в своем Telegram-канале об уголовном деле по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как писал "Кавказский узел", в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным МЧС на 4 апреля, подтопленными оставались более 1000 жилых домов и 1100 приусадебных участков. Сегодня дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Маджалис, где находится администрация Кайтагского района, дождь, который ближайшей ночью усилится до сильного. Завтра ожидается слабый дождь.

Напомним, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".