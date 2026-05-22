Кавказский узел

20:31, 22 мая 2026

Житель Дагестана обвинен в публичном оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высказывания, сделанные в присутствии других людей в 2024 году, стали основанием для уголовного преследования жителя Дербентского района Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Статья о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма или его пропаганде (часть 1 статьи 205.2 УК России) предусматривает от двух до пяти лет заключения. 

Согласно версии следствия, в июне 2024 года мужчина в Дербентском районе республики “публично высказывал среди группы лиц” свои взгляды. В его высказываниях силовики обнаружили “утверждения, направленные на оправдание террористической деятельности” одной из международных организаций, запрещенных на территории РФ. 

Мужчина “поддерживал идеологию терроризма” и “распространял среди присутствующих информацию, формирующую убежденность в допустимости террористической деятельности”, сообщил сегодня официальный Telegram Следкома. 

В сообщении не указано, в каких условиях имели место описанные выступления и сколько людей при них присутствовали. Также в нем нет информации о возрасте и роде занятий обвиняемого и избранной ему мере пресечения. 

Дело направлено прокурору для утверждения обвинения, после чего поступит в суд, отметили в ведомстве. Признал ли мужчина свою вину, не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Автор: "Кавказский узел"

