Житель Дагестана осужден за призывы к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К четырем годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Дагестана Рамазана Мусаева, признав виновным в призывах к терроризму.

Приговор Мусаеву вынес Южный окружной военный суд.

По данным следствия, Мусаев, находясь по месту своего жительства в селе Большая Арешевка Кизлярского района, разместил в интернете видеоматериалы, которые одобряют действия запрещенной в России и признанной террористической организации "Исламское государство" по убийству военнослужащих и гражданских лиц, а также сцены вооруженных столкновений, захвата заложников и казней, сообщает пресс-служба суда в своем телеграм-канале 10 апреля.

Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), двух преступлений по части 2 статьи 205.2 (оправдание терроризма) и пяти преступлений по части 2 статьи 280 (публичные призывы к терроризму) Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил к четырех годам колонии общего режима.

Рамазан Мусаев родился в апреле 1990 года в селе Большая Арешевка Кизлярского района, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были внесены в список в сентябре 2024 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 апреля жительница Махачкалы была заподозрена в призывах к терроризму из-за видео, опубликованного в Telegram.